Zanlı ‘AIDS’ hastası olduğunu itiraf etti

İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı J.F., ve söz konusu belgeyi düzenlediği ve tedavüle sürülmesine olanak sağladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.K., dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

İlk etapta tutuklanan zanlı P.S.’nin ise yapılan soruşturmada suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldığını belirtti.

Tahlil sonuçları bekleniyor…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olayla ilgili bulguları anımsattı.

Parlak 10 Kasım tarihinde Lefkoşa'da M.K., ve J.F.’nin yurtdışından gelen ve 6 aylık olan J.M isimli 6 aylık bebeği evrakları üzerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurulmak sureti ile sahte olarak bir KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ve aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Parlak 6 aylık bebeğin ilk etapta sosyal hizmetlere teslim edildiğini ve bebekle ilgili araştırmaların devam ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı J.F.’nin sabah mahkemeye çıkarılacağı sırada Aids hastası olduğu beyanında bulunduğunu bu nedenle tahlil yapıldığını ve sonucunun beklendiğini belirtti. Polis zanlı M.K:’nin tahkikata etki etme olasılığı kalmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep ederken zanlı J.F.’nin ise sağlık sorunlarının tespit edilmesi ve yasal statüsünün incelenmesi bakımında 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı M.K.’nin ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve zanlının 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yargıç Sağer zanlı J.F.’nin ise soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.