"Zamanında alınan tedbirler felaketi önler"

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğine işaret ederek, yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi ve alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.

İtfaiye Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, vatandaşların seyahat halindeyken araçlarından yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmamasını istedi ve 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadıyla olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

“İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz ve mangal yapılacak yerin etrafını temiz tutmaya özen gösteriniz.

Herhangi bir gaz kaçağı olduğu düşünüldüğü anda elektrik prizlerinin açılmaması istenen açıklamada içeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kıvılcım oluşturabilecek cep telefonu, fener gibi aletlerle içeriye girilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada böyle bir durumda elektriğin şalterden kapatılması, kapı ve pencerelerin açılması ve bir süpürge ile ortamda biriken gazın dışarıya tahliye edilmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

“Özel araçlar, toplu taşıma araçları, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir”

Açıklamada iş yerlerinin ve konutların herhangi bir yangın riskine karşı sigortalanmasının, oluşacak maddi hasarın giderilmesine yardım edeceği de vurgulandı.