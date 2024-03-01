Zahra’daki olaylarla ilgili 6 kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da, Zahra Sokak’ta meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili 6 kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında; 22 yaşındaki Y.U., 25 yaşındaki C.P., 19 yaşındaki C.K., 23 yaşındaki İ.R., 24 yaşındaki E.Ö. ve 23 yaşındaki E.G. tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 26’ya yükselmiş oldu.

Anımsanacağı üzere 22 Şubat gecesi, Lefkoşa’da Zahra ve Tanzimat Sokak’ta iki grup arasında şiddet olayları yaşanmış, toplumda infiale neden olan olaya polis müdahale etmişti.