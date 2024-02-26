Zahra Sokak’taki şiddet olayları: Tutuklu sayısı 19’a yükseldi

Lefkoşa'da, Zahra Sokak'ta meydana gelen ve infiale neden olan şiddet olaylarıyla ilgili olarak tutuklanan 18 zanlının ardından bir kişi daha yakalandı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detaylar paylaşan polis, A.A. isimli zanlının Pazar günü tespit edildiğini, bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede, Zahra’daki olayın detaylarını ve yeni bulguları da aktaran polis, şiddet olaylarının 2 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde umumi bir yer olan Zahra sokak ve Tanzimat sokak Lefkoşa da aralarında meydana geldiğini anımsattı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini ve ilk olarak kavgayı ayırdıklarını söyledi.

Polis olayla ilgili olarak olayın başlangıç saatinden itibaren Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ilk etapta yüze yakın ifade toplandığını ve incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen 18 kişinin tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ise 25 Şubat’ta tespit edildiğini söyledi. Polis meselenin soruşturmasının ilk olarak kanunsuz topluluk olarak başlatıldığını ancak bıçak taşıma, vahim zarar, ciddi darp ve tecavüzü alet taşıma soruşturmasına dönme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, 12 kamera incelendiğini ve kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta talep edilen bir günlük sürenin uygun ve adil olduğunu belirterek zanlının bir gün tutuklu kalmalarına emir verdi.