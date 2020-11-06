“Yüzde yüz sebebini kendileri biliyor”

UBP Girne milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, iki adayın geri çekilme kararının alındığı görüşmeyi “gergin bir toplantıydı” sözleriyle tanımladı.

Kurultay öncesi grup toplantısında kendilerine aktarılan kararın “sürpriz” olduğunu belirten İzlem Gürçağ Altuğra, “Bunun gerekçesini yüzde yüz bilen sadece iki kişidir, onlar da adaylıktan çekilen isimlerdir” dedi.

İzlem Gürçağ Altuğra bu açıklamaları, Gazeteci Ali Baturay’ın Haber Kıbrıs’taki programında yaptı.

“Tam göğüsleme noktasına gelmişken yarıştan çekilmek manalı geliyor” diyen UBP Girne Milletvekili, “Liderlik vasıflarını taşıyorsanız etraftan gelen baskılara geçit vermemek lazım” sözleriyle de dikkat çekti.

İzlem Gürçağ, aktif siyasette 7.5 yıldır yer aldığını belirterek, “Nüfusumuz hızlı ve kontrolsüz olarak artmıştır, peki okul ya da hastane sayımız arttı mı? Pek çok yapılması gereken icraat varken bunları göremezsiniz” dedi.

İzlem Gürçağ Altuğra, Kurultay’a yönelik, “oy vermeye giden insanların iradesi sonuçsuz kaldı, tepki var, bunu haklı buluyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Gün doğdu, çok farklı bir manzara ile karşılaştık. Bu kadar emek niye heba oldu sorusunun yanıtını bu adaylar verecek.”

UBP milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, “Türkiye müdahalesi” hatırlatmasına ise “eğer gerçeği açıklarlarsa biz de öğrenmiş olacağız. Biz herhangi bir adaya yönelmemiz için baskı görmedik. İlgili iki adayın görüşmesi neydi, biz de merak ediyoruz” diye konuştu.