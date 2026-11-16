Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda düzenlediği “Büyük Buluşma” etkinliğiyle 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimler öncesinde gövde gösterisi yaptı. Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte coşku ve heyecan bir an olsun dinmezken, yurttaşlar CTP’ye desteklerini güçlü şekilde ortaya koydu.

“Yüzde 100 hazır” sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada müzik gruplarının sahne aldığı, şarkıların hep bir ağızdan söylendiği etkinlikte alkışlar ve sloganlar parkı doldurdu. CTP’nin milletvekili ve belediye başkan adayları da sahneye davet edilerek tanıtıldı.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi: “Son oy sayılana kadar sokak sokak gezeceğiz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kızılbaş Parkı’ndaki buluşmanın yeni bir dönemin başlangıcını simgelediğini belirterek, seçim çalışmalarının son ana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Kişi, “Bu meydan bizim için çok anlamlı. Yeni dönem başladı diyebiliriz. Coşkuyu, sahayı görüyoruz. Daha yürünecek çok yolumuz var. Son oy sayılana kadar sokak sokak gezeceğiz” dedi.

Güçlü bir CTP iktidarıyla ülkeye yeniden umut vereceklerini ifade eden Kişi, “Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız. Kirli düzenin sorumlularından hesap sormaktan geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel’in katıldığı bir programda yaşananlara ilişkin itirafta bulunduğunu savunan Kişi, halkın 6 Aralık’ta gerekli yanıtı vereceğini söyledi. Kişi, “Yorulmak ve uyumak yok. 7 Aralık’ta yine burada olacağız. Büyük geceyi burada kutlayacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli: “Bu halkın umududur CTP”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise “Başbakan Sıla” sloganları ve alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Yaklaşık bir yıl önce yine aynı meydanda değişimi başlatmak için buluştuklarını belirten İncirli, bu kez değişimi tamamlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

56 yıldır barış mücadelesi veren CTP'lilere ve ülkesine sahip çıkan yurttaşlara seslenen İncirli, halkın kararını verdiğini belirterek, “İnsanlarımız kararlarını çoktan verdiler. Onlar ne yaparsa yapsınlar, değişmez. Ucuz manipülasyonlarla seçim kazanmaya çalışsınlar, fark etmez. Yolumuz açık, değişim yaşanacak” dedi.

Ülkenin çok kirli, şaibeli ve korkunç bir dönemi geride bıraktığını savunan İncirli, son beş yılı tarihin en kötü dönemlerinden biri olarak nitelendirdi. İktidarın halkın sorunlarıyla ilgilenmek yerine kendi çıkarlarının peşinde koştuğunu ileri süren İncirli, “Halkımız bizimle beraber. Fakat onlar daha da yalnız kalacak. Hiç kimse 6 Aralık'tan sonra onların kapısını bile çalmayacak. İnsanlar kendilerine yapılanı unutacak değildir” ifadelerini kullandı.

İncirli, rüşvet soruşturmalarına da değinerek, “En yakınları rüşvetten yargılanıyor. Onlar zannediyor ki sıra onlara gelmeyecek. Onların da sırası geldi” diye konuştu.

“Dürüst ve temiz bir yönetim olacak”

İktidarın seçim öncesinde yıllardır hayata geçirmediği vaatleri gündeme getirdiğini söyleyen İncirli, bunun değişimin önüne geçemeyeceğini ifade etti.

“Bu halkın umududur CTP. Biz sorumluluğu almaya, insanlarımızı kucaklamaya hazırız. Hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmek için yola çıktık. Biz yüzde yüz hazırız. Halk da hazır. Hepimiz hazırız” diyen İncirli, yeni dönemde temiz ve dürüst bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurguladı.

Halkın her gün yeni bir skandalla uyanmaktan yorulduğunu belirten İncirli, “İnsanlarımız 'Bizi bunlardan kurtarın' diyor. Az kaldı dostlarım. Hep beraber bunlardan kurtulacağız. Bu kötü gidişatı durduracağız. Devlet yeniden devlet gibi davranacak. Kurumlarımızın tümünü tek tek ayağa kaldıracağız. İnsanlarımızın özlediği sosyal devlet hizmetini eksiksiz sunacağız” dedi.

Yolsuzlukla mücadele otoritesi kurulacak

İncirli, CTP'nin yeni döneme ilişkin politikalarını da sıraladı. Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracaklarını açıklayan İncirli, kamu ihalelerinde şeffaflığın sağlanacağını, atama ve terfilerde liyakat ilkesinin esas alınacağını söyledi.

Hayat pahalılığıyla mücadele, eğitim, sağlık, spor ve gençlik alanlarında hazırlıklarını tamamladıklarını belirten İncirli, “Biz boş vaatler vermeyiz. Söylediklerini yapan insanlarız. Adım adım hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

İnsanların sağlık ve eğitim için ceplerinden yaptığı harcamaları azaltacaklarını kaydeden İncirli, KDV oranlarını düşürme ve KDV iadesi sağlama yönünde adımlar atacaklarını açıkladı. Kamu maliyesi, bütçe ve vergide adaleti sağlayacaklarını, borçlanma ihtiyacını azaltacaklarını söyleyen İncirli, “Onların yaptığı gibi her doğan çocuğu borçlu bırakmayacağız. Biz işimizi ciddiyetle ve akılla halledeceğiz. Bütün bunları önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Bürokrasinin sadeleştirilerek işlemlerin hızlandırılacağını da belirten İncirli, yurttaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacaklarını ifade etti.

“Gençlerin tüm sorunları bize emanet”

Genç işsizliğinin ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken İncirli, gençlerin yaşadığı sıkıntıları bildiklerini ve yeni dönemde bu sorunlarla öncelikli olarak ilgileneceklerini söyledi.

“Gençlerimizin tüm sorunları yeni dönemde bize emanet. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir düzeni hep beraber kuracağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin önündeki engelleri tek tek kaldıracağız. Merak etmeyin, onlar bize emanet” diyen İncirli, gençlere yönelik politikaların öncelikleri arasında yer alacağını vurguladı.

Askerlik reformu konusunda da konuşan İncirli, CTP'nin yıllardır çeşitli öneriler sunduğunu ancak bu önerilerin reddedildiğini belirtti. Seçime kısa süre kala askerlik reformunun gündeme getirilmesini eleştiren İncirli, iktidara gelmeleri halinde bu alandaki reformları hayata geçireceklerini kaydetti.

Sağlıkta devrim, eğitimde yeni düzenleme

Sağlık alanında köklü değişiklikler yapacaklarını belirten İncirli, genel sağlık sigortasını hayata geçireceklerini açıkladı. Eğitimde ise tam gün eğitim uygulamasını kaldıracaklarını söyleyen İncirli, bu sürecin paydaşlarla birlikte ve planlı şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Nüfus politikalarına da değinen İncirli, iktidara gelir gelmez nüfus sayımı yapacaklarını ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik planlamaları bu veriler doğrultusunda gerçekleştireceklerini söyledi.

“Bu seçim halkın yanında olanlarla karşısında duranların seçimi”

Yeni dönemde ülkenin dünyayla yeniden buluşacağını ifade eden İncirli, insanların önündeki engellerin kaldırılacağını ve ülkenin nefes almasını sağlayacak politikaların uygulanacağını belirtti.

6 Aralık seçimlerinin yalnızca bir iktidar değişikliği olmadığını vurgulayan İncirli, “Bu seçim gizli saklı işler çevirenlerle şeffaf olanların seçimi. Bu seçim halkın karşısında duranlarla halkın yanında olanların seçimi. Bu seçim kardeşlik isteyenlerle düşmanlık güdenlerin seçimi. Biz kardeşliği, barışı seçeceğiz” dedi.

Sandık güvenliği konusunda da uyarıda bulunan İncirli, son sandık açılana ve son oy sayılana kadar sandıkların terk edilmemesi çağrısı yaptı.

İncirli, “Bunca şeyi yapanlar sandık güvenliğini de riske atabilirler. Bizler bu memleketi sevenleriz, bu halka gönülden bağlı olanlarız. İnsan onuru için bu yolu yürümeye, memleketi dürüst bir şekilde yönetmeye hazırız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

CTP'nin güçlü iktidar mesajlarının damga vurduğu “Büyük Buluşma”, coşkulu sloganlar ve alkışlar eşliğinde sona erdi.