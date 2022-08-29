Yuvacık – Güzelyurt yolunda feci kaza
Yuvacık – Güzelyurt yolunda bu akşam saat 20:30 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Yuvacık – Güzelyurt yolunda bu akşam saat 20:30 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye Mehmet Can Aydın (E-42), yönetimindeki JV 100 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak selvi ağacına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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