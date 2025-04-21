Yürütmenin durdurulması talep edildi

Öğretmen sendikaları KTÖS ve KTOEÖS, destek veren örgütlerle birlikte, toplumda "Başörtüsü Tüzüğü" olarak bilinen ve çocukların başörtüsü takmasının önünü açan Disiplin Tüzüğü değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma adına Anayasa Mahkemesi'ne ara emri talebiyle başvurdu.

Mahkeme önünde açıklama yapan öğretmenler, tüzük değişikliğine karşı hukuk dahil her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Mahkeme önünde açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, örgütler olarak, Kıbrıs Türk toplumunun laik yapısına karşı yapılan müdahalelere geçit vermeyeceklerini belirtti.

Eylem, hukuk dahil her türlü mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Mücadele ateşinin bölgelere yayılacağını belirten Eylem, bu akşam ateşin Girne'de yapacağını anımsattı.

Eylem, yarın ise İskele'deki Bekirpaşa Lisesi'nde mücadele öğretmenlere destek olmak amacı sabah 10.00'da liseye gideceklerini ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Toplumsal mutabakat çerçevesinde Anayasa Mahkemesine geldik. Davaya iyi hazırlandık. Emekli ya da aktif pek çok hukukçu bizlere katkı koydu. Bunu belirtmek istiyorum" dedi.

Maviş, "Kıbrıs Türk toplumunda kadınlar özgürdür. İster kapanır ister açılır fakat çocuklar kapanmaz. Bugün burada olma nedenimiz, kız çocuklarını kapatıp hegomanyasına almak isteyen erkek zihniyetine karşı duruşumuzdur" şeklinde konuştu.

Maviş, "Laik bir cumhuriyette Atatürk ilke ve inklaplarına bağlı bir toplumda kadının, kızların kılık kıyafet özgürlüğünü, erkek politikacalar belirleyemez. Buna müsade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tatar ve Arıklı'nın bu topluma söyleyecek hiçbir şey yoktur" diyen Maviş, Ersin Tatar'ın Sabah gazetesinden bir "tetikciye" iki makale yazdırmakla gündemi değişeceğini sandığını söyledi.

Maviş, "Bizi, TC'li gazetecilere şikayet ediyor. Artık bu toplumdan beklentileri yok. AKP ve havuz medyasının kendisini kurtarmasını istiyor. Sendikaların siyaseti anavatana aykırı bu yüzden bunlar Rumcudur, Türkiye düşmanıdır diyor. Bilsinler ki gündemi değiştirme çabaları nafiledir" şeklinde konuştu.

Maviş, hükümet yetkililerine seslenerek, "Okullardaki 23 Nisan etkinliklerine katılmayın. 23 Nisan etkinlikleri, eylem alanı olacak. Sizin dilinizde laiklik, beyninizde şeriat var" ifadelerini kullandı.

Maviş, gazeteci Ayşemden Akın'ın, devlet - mafya ilişkini ifşa eden röportajına işaret ederek, Akın'ın tehditlere maruz kaldığını, yanında olduklarını ifade etti.