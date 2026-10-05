Yurttaşlık ve arsa mesaisi!

YENİDÜZEN

6 Aralık’ta yapılacak yerel ve genel seçimler öncesinde seçim yasaklarının başlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığı’nda mahşeri bir yoğunluk yaşandı. Özellikle yurttaşlık işlemleri ve kırsal kesim arsa dağıtımı için yüzlerce kişi Bakanlık’ta toplandı.

Seçim yasakları yarın gece saat 00.00’da başlayacak. Yasaklara saatler kala Üstel Hükümeti’nin seçim öncesi işlemleri hız kazandı.

Bakanlıkta arsa ve yurttaşlık mesaisi

Bakanlıkta bazı bölgelerin kırsal kesim arsaları için kura çekimleri de yapıldı. Mora’daki (Meriç) kura öncesinde YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, sürece ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya koydu.

Yurttaşlar, yasaya aykırı şekilde bölgede ikamet etmeyen kişilerin de kuraya katıldığını öne sürdü. Kuranın normal şartlarda köyde yapılması gerektiğini belirten yurttaşlar, katılımcılar arasında köyde yaşamayanların yanı sıra halihazırda evi veya arsası bulunan kişilerin de olduğunu iddia etti.

11 hak sahibi parsel alamadı

YENİDÜZEN’in yerinde takip ettiği kurada 11 kişi, hak sahipliği belgesine sahip olmasına rağmen parsel alamadı. Dağıtılacak arsa sayısının talep sayısından az olması nedeniyle 11 kişi kura dışında kaldı.

Bu tablo, yurttaşların “bölgede ikamet etmeyenler de kuraya katılıyor” iddiasını yeniden gündeme getirdi.

397 kişi yurttaş yapılmıştı

YENİDÜZEN, 23 Eylül 2026’da “Yasaklar başlamadan son talan” başlığıyla yayımladığı haberde de Üstel Hükümeti’nin seçim öncesi hamlelerini gündeme taşımıştı. Haberde yüzlerce kişiye kırsal kesim arsası verileceği ve 2026’da 397 kişinin yurttaş yapıldığı aktarılmıştı.

Bugün ve yarın yapılacak işlemlerle yurttaşlık sayısının ve kırsal kesim arsa dağıtımlarının daha da artması bekleniyor.