Serap ŞAHİN

Takvim yaprakları 17 Mayıs 2025’i gösteriyordu. Bir ailenin evlilik hazırlıklarını konuşmak için aynı sofrada buluşacağı gün, hayatlarının en büyük acısını yaşadığı tarihe dönüştü. O akşam saat 19.00’da dünürler gelecekti. Ancak misafirlerin gelmesine bir saat kala gelen kaza haberi, bütün hayalleri yarım bıraktı. 25 yaşındaki Rıfat Gezici, Girne’ye bağlı Pınarbaşı’nda, motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin önünü kesmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Hemşire olan Rıfat, üniversite eğitimini çalışarak tamamlamış, kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele etmişti. İki yıllık ilişkisini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyordu. Ancak yaşanan kaza, Rıfat’ın hayatıyla birlikte bütün hayallerini de yarım bıraktı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yıllardır önüne geçilemeyen ölümlü trafik kazaları, geride yarım kalan hayatlar ve evlatlarının yasını tutan aileler bırakıyor. Trafik güvenliği ve caydırıcı cezalar tartışılmaya devam ederken, yakınlarını kaybeden aileler hem acılarıyla hem de adalet mücadelesiyle yaşamaya çalışıyor.

Rıfat Gezici’nin ölümüyle ilgili davada sanık İbrahim Tımbıl, üç suçlamadan mahkûm edilerek 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başsavcılık, cezayı yetersiz bularak kararı istinafa taşıdı.

YENİDÜZEN’e konuşan Rıfat’ın annesi Meryem Gezici ve babası Mehmet Gezici, oğullarının ölümünün ardından değişen hayatlarını, mahkeme sürecinde yaşadıklarını ve adalet arayışlarını anlattı. Oğlunun düğün tarihini belirleyecekleri gün hastanede cansız bedeniyle karşılaştığını anlatan Meryem Gezici, “Hayatımda ilk defa hareket etmeyen birine dokundum. O da benim evladımdı” dedi. Verilen cezaya tepki gösteren Gezici, “Biz adaletimizi bulamadık” diyerek caydırıcı ceza çağrısında bulundu. Üç yılda trafik kazalarında 129 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten acılı anne, “Bunların biri benim Rıfat’ım. Bunlar kaza değil, cinayet” dedi.

Alkollü araç kullanarak bir başkasının ölümüne neden olan kişilerin cinayetten yargılanmasını isteyen Gezici, “Başka annelerin yüreği yanmasın. Artık yeter! Caydırıcı cezalar verilsin” çağrısında bulundu. Başsavcılığın kararı istinafa taşıdığını belirten Gezici, “Dilerim istinafta adalet yerini bulur” dedi. Oğlunun ölümünün ardından hayatının tamamen değiştiğini anlatan acılı anne, “Peki, ölen çocuğun hayatı, geleceği, ailesi neden düşünülmüyor?” diye sordu.

Rıfat’ın babası Mehmet Gezici ise yaşadıkları acıyı “Bizim ne kaybettiğimizi bilmiyorlar. Rıfat öldükten sonra biz de öldük…” sözleriyle anlattı.

Rıfat Gezici’nin annesi Meryem Gezici:

“Rıfat’ımın hayalleri çoktu, tek isteği kendi ayakları üzerinde durmaktı”

SORU: Rifat nasıl bir evlattı? Hayalleri ve gelecek planları neydi? Bana biraz oğlunuzdan bahsedebilir misiniz?

“Rıfat Kadir Gecesi’nde dünyaya geldi. Beş kilo doğdu. Çok zekiydi. Ana sınıfındayken bile zekâsıyla dikkat çekiyordu. Herkes birinci sınıfta daha harfleri öğrenmeye çalışırken Rıfat, Cin Ali kitaplarını bitirmişti. O kadar zeki bir çocuktu. Okul hayatı boyunca hep başarılıydı.

Rıfat tertemiz, hakkı ödenmeyecek bir çocuktu. 25 yaşına geldi, bir gün olsun kalbimizi kırmadı. Maddi durumumuz iyi olmasına rağmen çocuğum hem çalıştı hem okudu. Üniversiteyi bu şekilde bitirdi. Rıfat’ım hemşireydi, sağlıkçıydı. Elit Hastanesi’nde iki yıla yakın bir süre çalıştı.

Rıfat dünyaya eşi benzeri gelmeyen bir çocuktu. Rıfat’ımın eşi benzeri yoktur. Tek isteği kendi ayakları üzerinde durmaktı. Bana, ‘Anne, çalışayım, kendi ayaklarımın üzerinde durayım. Allah razı olsun babamdan, evlerimizi, arabalarımızı, her şeyimizi yaptı. Ben de bir şeyler yapayım’ diyordu. Kendine ait bir iş yeri açmak istiyordu. Bazen oto yıkama, bazen de spor salonu açmayı düşünüyordu. Hayalleri çoktu.”

“Düğün tarihi alacağımız gün evladımın cansız bedenini gördüm”

SORU: Kaza gününü anlatır mısınız? Rıfat’ın kaza geçirdiğini nasıl öğrendiniz?

“17 Mayıs 2025’ti… Rıfat’ın iki yıllık bir ilişkisi vardı. O gün dünürlerimi yemeğe çağırmıştım. Düğün tarihi belirlemek istiyorduk. Misafirlerim saat 19.00’da gelecekti. Ancak saat 18.00’de Rıfat’ın kaza yaptığı haberi geldi.

Hastaneye gittik. Bana ‘Kaza yaptı’ dediler ama ‘Öldü’ demediler. ‘Sus, sus, sus’ dediler. ‘İyidir, iyidir. Birazdan göreceksin’ diyerek beni sakinleştirmeye çalıştılar. Bir gittim, Rıfat’ın cansız bedenini sedyede gördüm. Hayatımda ilk defa hareket etmeyen birine dokundum. O da benim evladımdı. Ertesi gün hayatımda ilk defa morga girdim. Orada da benim evladım vardı. Yine cansız bedeniyle karşılaştım. Ertesi gün kefenlenmiş yüzüne dokundum. O gün mezara kondu.

Öptüm, öptüm… Son öpüşümdü o. O günden bu yana ağlaya ağlaya evladım için adalet aradım. Karşı taraf hiç pişmanlık duymadı. Zerre kadar üzüntü yaşamadı…”

“Benim Rıfat’ım 14 yıl üzerinden görülen ilk davaydı ve sanığa 2 yıl 6 ay verdiler. Bu adil değil ki”

SORU: Mahkeme sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Adaletin yerini bulduğunu düşünüyor musunuz?

“Sanığa üç dava okundu. Üçünden de suçlu bulundu. Kazadan sonra kefalete bağlandı ve 11 ay boyunca elini kolunu sallayarak, ütülü pantolonlarıyla önümden geçti. Gözlerimin içine bakıyordu. Ütülü kıyafetleriyle, tertemiz bir şekilde karşımıza çıkıyor ve her defasında yüzümüze tebessüm ediyordu. Kararın çıkmasını bekliyorduk ama benim yüreğim artık dayanmıyordu. Sanık, 11 ay sonra, 16 Nisan’da tutuklandı. Biz 25 duruşma boyunca mahkemelere gidip geldik. 30 Temmuz’da karar duruşması yapıldı. Bu süreçte, bir gün mahkemedeyken sanığın oğluyla karşılaştım. Yüzüme baktılar ve ben de o sırada sanığın oğluna dokundum.

Sadece elimle dokundum. Kamera kayıtlarında da var. Beni dava etti. Onun babası benim oğlumu öldürdü. Benden mahkemelerde sakin durmamı bekliyorlar. Ben sabır taşı değilim. Ben bir anneyim. 25 yaşına kadar büyüttüğüm çocuğumun ölümüne neden olan kişiyi her defasında önümden geçerken görüyorum. Hangi annenin yüreği buna dayanır? Bir an empati kurun bakalım.”

“Dilerim istinafta adalet yerini bulur”

“Mahkemeye ses uzmanları da geldi. Çarpışma anı incelendi. Rıfat’ın hızı 60-70 kilometreydi. Çocuğum kendi şeridinde ilerliyordu. Diğer araç onun önünü tıkadı.

Başsavcılık, verilen cezayı yetersiz bulduğu için kararı istinafa taşıdı. İstinafta adaletin sağlanacağını söylediler. Dilerim istinafta adalet yerini bulur.”

“Caydırıcı cezalar verilmedikçe bu ölümler bitmeyecek”

“Beni dava ettiler. Hakkımda iki dava açıldı. Biri polisleri rahatsız ettiğim gerekçesiyle, diğeri de sanığın oğlunun şikâyeti üzerine açıldı. Ameliyatımın üzerinden henüz iki gün geçmişti ama yine de mahkemeye gittim. Cuma günü ameliyat oldum, pazartesi günü mahkemem vardı. Polisler şikâyetlerini geri çekti. Sanığın oğluyla olan davamız ise 15 Aralık’ta görülecek.

Biz adaletimizi bulamadık. Caydırıcı cezalar verilmedi. Benim Rıfat’ımın davası, 14 yıl üzerinden görülen ilk davaydı. Ancak sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bunun da yatacağı süre 19 ay. Bu adil değil ki. İki yıl boyunca trafik kazalarında yakınlarını kaybeden mağdur aileler, başka annelerin canı yanmasın diye haykırdı. ‘Cezaları artırın’ dediler. Ben evladımı kaybettim. Bir başka annenin yüreği yanmasın. Bu çok acı, çok zor bir şey. Sistem değişti. Trafik suçlarına ilişkin cezalar 14 yıla yükseltildi ama Meclisin onayladığı cezayı yargı vermedi. Caydırıcı cezalar verilmedikçe bu ölümler bitmeyecek. Bugün benim için bir silahla bir araba anahtarı aynı şeydir. İkisi de suç aletidir. İkisi de can alıyor.”

“Caydırıcı cezalar verilmedikçe bu ölümler bitmeyecek”

“Toplum bu ölümleri kaza gördük sonra asla bitmeyecek. Caydırıcı cezalar verilmedikçe bu ölümler bitmeyecek. 3 yılda 129 kişi öldü. Bunların biri benim Rıfat'ım. Bu üç yıl içerisinde trafik kazası mağdurlarını toplum duymuş olsaydı, yargı cezaları ağırlaştırmış olsaydı Rıfat'ım yaşayacaktı, ölmeyecekti. Şu anda bizim de hedefimiz o. Caydırıcı cezalar verilsin. Az ceza vermekle insanları daha çok suç işlemeye teşvik ediyorlar. Verilen az cezalar insanların daha rahat alkol alıp araç sürmeye mecbur ediyorlar. Gazete yorumlarında okudum. Adam silahla birini öldürüyor, diyor ki ‘Niçin silahla öldürdün? Arabayla çarpsaydın. Yatacağın bir yıl, iki yıldır.’ Demek ki yargının verdiği bu az cezalar topluma çok yanlış mesajlar veriliyor.

“Dünyam değişti”

SORU: Rıfat'ın hayatını kaybetmesinin ardından hayatınızda neler değişti?

“Neler mi değişti? Aynı evin içindeyim ama sanki bu ev benim evim değil. Bu adam benim eşim değil, çocuklarım benim değil. Sanki bu evde hiç yaşamamışım, kendi evime yabancı olmuşum.

Gecem gündüzüm değişti. Dünyam değişti. Nefes alışım değişti. Yemek yemem değişti. Hayatımda neler değişmedi ki?

Mahkemelerde hep zanlılar konuşuluyor. Zanlının psikolojisi bozulmuş, zanlı çok pişmanmış, zanlının geleceği varmış… Peki, ölen çocuğun hayatı, geleceği, ailesi neden düşünülmüyor?

Savcılar sadece kazayı anlatabiliyor. Kazanın nasıl meydana geldiği, kimin haklı, kimin haksız olduğu konuşuluyor. Ama karşı tarafın avukatı hem kazayı hem de zanlının geleceğini, ailesini ve onunla ilgili her şeyi anlatabiliyor. Bizim hayatımız bitmiş. Bir gelip görsünler bakalım. Bir gelip görsünler benim nasıl bir hayatım olduğunu. Benim bu evdeki mezarımı gelip görsünler…”

“Başka annelerin yüreği yanmasın. Artık yeter! Caydırıcı cezalar verilsin”

SORU: Başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için çağrınız nedir?

“Bugün 547 gün oldu. Zanlıların hayatı düşünülüyor ya, bir de evladı ölen annenin hayatını düşünün. Oğlumun artık bir geleceği yok. Benim Rıfat’ım gitti, geri gelmeyecek. Yıllar önce trafik kazalarında yakınlarını kaybeden aileler için mücadele eden bir kadın vardı. O kadın o zaman sesini duyurabilmiş olsaydı, belki de benim Rıfat’ım bugün yaşayacaktı. Şimdi ben de aynı şeyi istiyorum. Buradan yargıçlara sesleniyorum. Adalet çok kıymetli bir kelimedir. Eğer bu evlatlarımızın biraz olsun değeri varsa, yüreği yanan bir annenin acısını bir nebze olsun görebiliyorlarsa caydırıcı cezalar verilsin. Caydırıcı cezalar verilmediği için bu kadar insan hayatını kaybediyor. Üç yılda 129 can gitti. Bunlar kaza değil, cinayet. Bu zihniyet değişmediği, bu ölümler kaza olarak nitelendirildiği sürece asla bitmeyecek.

Yargıdan isteğimiz şu: Nasıl silahla birini öldüren kişi cinayetten yargılanıyorsa, alkollü araç kullanarak başka birinin ölümüne neden olan kişi de cinayetten yargılansın. O zaman insanlar korkacak. Alkol alıp direksiyon başına geçmeyecek, dikkatsiz araç kullanmayacak ve trafik kurallarına uyacak. Ama siz bir insanın hayatının bedeli olarak bir ya da iki yıl hapis cezası verirseniz kimse korkmayacak. Hepimizin evlatları var. Başka annelerin yüreği yanmasın. Artık yeter! Caydırıcı cezalar verilsin.”

Rıfat Gezici’nin babası Mehmet Gezici:

“Rıfat öldükten sonra biz de öldük….”

SORU: Rıfat’ın babası olarak siz neler söylemek istersiniz?

“Şimdi konuşacaklarımı kimsenin anlayacağını sanmıyorum. Yazdıklarınızı da haber gibi görecekler. Bizi anlayabilecek kişilerin ancak bizim acımızın yaşayan kişiler olması lazım. Bizi yaşadığımızı bizim gibi yaşayanlar da anlayamaz. Onlar evlat kaybediyorlar. Evlat kaybetmek çok ağır. Herkesin evladı kendine tatlı. Bizim çocuğumuz çok özel bir çocuktu. Rıfat o kadar bir özeldi ki hepimizin ortak noktasıydı. Hayallerim onunlaydı, sohbetim onunlaydı. ‘Baba bir tane araç buldum fiyatı kadar.’ Bu daha beş yaşında başlamıştı. Beş yaşında ona araba dergileri alıyordum.

Rıfat, bebekliğinden beri hep bizi bir adım öne attı. Ve hep odak noktamız oldu. Yani biz hayatı, çocuk sevgisini, aşkı, yaşamı, dünyayı her şeyi onunla sevdik. Rıfat'ımın insanlara konuşurken bile çok özel bir bağlama özelliği vardı. İş yerindekiler, ‘Biz Rıfat’sız nasıl yapacağız? Abisi diyor ki, ben Rıfat’sız nasıl yaşayacağım? Yaşlı komşularımız yürüyemezdi. Onları da koluna takıp da merdivenlerden çıkaran kişiydi. On yıl otursam burada sizinle, on yıl susmadan Rıfat'ı anlatırım.

Bizim ne kaybettiğimizi bilmiyorlar. Rıfat öldükten sonra biz de öldük….”