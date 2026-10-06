"Yurttaşın ihtiyacı siyasi lütuf, kamu malı seçim sermayesi değildir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, seçim yasaklarına kısa bir süre kalan yapılan uygulamalara tepki göstererek, kamu kaynaklarının seçim malzemesi haline getirilemeyeceğini vurguladı. Kişi, CTP’nin söz konusu kararların hukuki dayanağını, gerekçesini, maliyetini ve karar süreçlerini takip edeceğini belirterek, “Esas olan seçim hesabı değil; hukuk, eşitlik, şeffaflık ve kamu yararıdır. Yurttaşın ihtiyacını siyasi lütuf, kamu malını seçim sermayesi yapmayın” dedi.

Mehmet Kale Kişi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim yasakları öncesinde alınan kararlara sert tepki gösterdi. Kişi’nin açıklamasının tamamı şu şekilde;

“Yurttaşın ihtiyacını siyasi lütuf, kamu malını seçim sermayesi yapmayın!

Yıllardır bekleyen kırsal kesim arsaları bir anda hızlanıyor, yüzlerce istisnai vatandaşlık kararı alınıyor, Kalkınma Bankası düzenlemeleri yapılıyor, Vakıf arazileri ihalesiz kiralanıyor, af niteliğinde kararlar peş peşe geliyor, yüzlerce dönüm orman arazisinin statüsü değiştiriliyor.

EL-SEN’in iş güvenliği konusunda onlarca uyarısı dikkate alınmıyor, bir emekçimiz iş kazasında ağır yaralanıyor. Bunun hesabı verilmeden, seçim yasaklarına 24 saat kala apar topar terfiler yapılıyor.

Bakanlıklarda mesai sonrası görevlendirmeler imzalanıyor.

Bunların hepsi neden seçim yasaklarının hemen öncesinde?

Mesele insanların hakkını vermek değil. Hak sahibi iseler neden yıllarca bekletildiler? Neden tam da şimdi?

İşçinin can güvenliğine gelince kulaklarınız sağır, seçime gelince elleriniz hızlı!

Bu kabul edilemez.

Yurttaşın ihtiyacını siyasi lütuf, kamu malını seçim sermayesi yapmayın.

Durun!

Kamu görevlileri ve bürokratlar da siyasi ve zaman baskısına değil, hukuka ve mevzuata göre hareket etmelidir.

CTP olarak seçim yasakları öncesinde alınan tüm bu kararların hukuki dayanağını, gerekçesini, maliyetini ve karar süreçlerini takip edeceğiz.

Kamu malı seçim malzemesi değildir.

Kamu kaynakları siyasi istikbal için kullanılamaz.

Esas olan seçim hesabı değil; hukuk, eşitlik, şeffaflık ve kamu yararıdır.”