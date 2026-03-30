Yurttaş direniyor, hükümet inat ediyor

Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı Meclis önünde toplanan binlerce emekçi ile polis arasında arbede yaşanırken, olaylarda yaralanan ve tutuklanan yurttaşlar oldu.

Hükümetin önce sendikaları görüşmeye davet edip ardından bu görüşmeyi iptal ederek toplantıya geçmesi, Meclis önündeki tansiyonu daha da yükseltti.

Alandaki yurttaşlar ise “müzakere değil, istifa istiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

14:30 UBP “yasayı geçirme” kararı aldı, sendika başkanları başbakanla görüşmeye girdi.

14:23 Polis Meclis'e girişleri durdurdu. Yemek veya başka sebepten ötürü Meclis önünden ayrılıp tekrar giriş yapmak isteyenlere izin verilmiyor

13:29 İş araçları eylem alanına geldi. Eylemin boyutu büyüyerek devam ediyor.

12:26

Eylem sırasında yapılan açıklamalar:

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli: “Kan döküldü, istifa edip gitsinler, yeter”

Meclis önündeki HP yasa tasarısına karşı gerçekleşen eylemde basına konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Kan döküldü, istifa edip gitsinler yeter” dedi.

İncirli, “Hükümet ‘Biz yaparız olur’ mantığı içinde. Geri çekin dedik kararlıymışlar geri çekmeyeceklermiş. Bu insanlar seslerinin duyurulmasını istiyor. Polisin müdahalesinden yaralananlar oldu. Bu hükümetle mümkün olmadığını hepimiz anladık. Bu memleketi yönetemezler. Derhal istifa etmeli” dedi.

Açıklamasında mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan İncirli, “Biz buradayız, bu direnişin bir parçasıyız. Bu yasa tasarılarının geri çekilmesi noktasındaki talebimizi sürdüreceğiz. Grevi kırmak için ellerinden geleni yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

EL-SEN’in eylemde olduğu sırada Mağusa’da yaşanan bir arızaya özel sektör çalışanının gönderildiğini ve 11 bin volt elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği yönündeki iddia ile ilgili YENİDÜZEN muhabiri Recep Dal’ın sorusunu yanıtlayan İncirli, söz konusu bilginin kendilerine de ulaştığını ancak henüz teyit edilmediğini belirterek, “Hükümet grevi kırmak için her şeyi yapabilir. Umuyorum böyle bir şey yaşanmamıştır” dedi.

İncirli, çözümün sandık olduğunu vurgulayarak, “Bunun çaresi sandıktır, bunun yolu seçimdir” ifadelerini kullandı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’dan çarpıcı iddia:

“Grevi kırmak için arızaya gönderilen emekçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK emekçilerinin grevini kırmak isteyen Hükümetin, Mağusa’daki bir elektrik arızasına özel sektör çalışanı bir kişiyi gönderdiğini ve söz konusu şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini iddia etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Tuğcu, söz konusu şahsın 11 bin voltluk elektriğe kapıldığını öğrendiklerini söyledi.

Söz konusu bilginin henüz resmi olarak teyit edilmediğini söyleyen Tuğcu, resmi açıklama talep etti.

Kamuda örgütlü sendikalar, hayat pahalılığı ödeneğinin hükümet tarafından durdurulmasını protesto etmek adına bugün itibariyle süresiz greve girmiş durumda.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya: "Atanmış Başbakan Ünal Üstel zanediyor ki bu yasayı 26 parmak ile geçirecek. Be Ünal bey yarın Başbakanlıktayız sen nere gideceksin?"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş: "Meclis başkanının diplomasının sahte olduğnu iddia ediyorlar ama orda verecekleri oy gerçek. Sizin alacağınız kararı tanımıyoruz. Millet onuruyla buraya geldi, biber gazı, polisten cob, yumruk yedi vazgeçmedi. Bunun hesabı sorulacak. Meclis size yar olmayacak. Oturduğunuz koltuklar size dar gelecek. Direne direne kazanacağız."

12:06 KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile polis arasında arbede yaşandığı gözlemlendi.

11:59 İtfaiye eylemcilere su ile müdahale etmeyi denedi, eylemciler hortumu tutarak müdahaleyi engellemeyi denedi. Polisin tepkisine karşı eylemcilerin Meclis'e taş fırlattı gözlemlendi. Polis, KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel'i yaka paça içeri aldı !

11:52 Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşme sonuçsuz kaldı, Meclis önüne çıkan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, "Başbakan grubunu toplayacakmış, biz de sizi topluyoruz, yürüyün içeri giriyoruz" dedi, bazı eylemciler polis barikatını aşarak Meclis binasına girdi. Öte yandan pek çok eylemci ile çevik kuvvet arasında arbede çıktı. polisin biber gazı sıkarak eylemcilere müdahale ettiği gözlemlendi.

11:50 Meclis önünde eylem alanına itfaiye aracı getirildi, eylemcilere yaklaştırıldı!

11:37 Polis ile eylemciler arasında çıkan arbede sonucu "güvenlik" gerekçesiyle polis Meclis önüne ek kuvvet getirdi.

11:30 Sendika başkanlarının, “hükümet görüşmeye çağırdı” şeklindeki bildirimi karşısında eylemciler, “müzakere değil, istifa istiyoruz! Bir yasayı çekerek yolsuzluklarını örtemezler” ifadeleriyle müzakere girişimine isyan etti. Buna karşın sendika başkanları hükümet ile görüşmek üzere meclise girdi.

10:56: Meclis önünde toplanan eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. "Direne direne kazanacağız" sloganı atan eylemciler polis barikatını aşarak Meclis'e girdi. Eylemcilerin, "Faşizme karşı omuz omuza" "Hükümet istifa" sloganları attığı görüldü.

09:30: UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı (HP) ödeneğini “budamak” amacıyla hazırladığı ve kamuoyunda tartışmalara yol açan yasa tasarısının, Meclis Komitesi’nden geçirilerek Genel Kurul gündemine alınması 62 örgütü ayağa kaldırdı.

Bugün itibarıyla tüm kamu kurumlarında süresiz grev uygulaması başlatıldı. Sendikalar, hükümetin söz konusu düzenlemesini geri çekmesi talebiyle ülke genelinde geniş katılımlı bir eylem süreci yürütüyor.

Eylemler çerçevesinde sendikalar, Citoen Işıkları, Sivil Savunma Çemberi (İrsen Küçük Ortaokulu önü) ve Mor Çember (Kalın Yol) olmak üzere üç farklı noktada toplandı. Üç ayrı koldan ilerleyecek gruplar buradan Meclis'e yürüdü.

62 sendika ve örgütten ülke genelinde süresiz grev!