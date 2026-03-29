62 sendika ve örgütten ülke genelinde süresiz grev!

Hükümetin Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğiyle ilgili hazırladığı tartışmalı yasa tasarısının Meclis Komitesi’nden geçirilerek Genel Kurul gündemine alınması, 62 sendika ve örgütü ayağa kaldırdı. Yarın sabahtan itibaren ülke genelinde süresiz genel grev başlıyor.

Sürecin fitilini "HP kesintisi" ateşledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) öncülüğünde bir araya gelen 62 örgüt, hükümetin ekonomik krizin faturasını çalışanlara kesmesine karşı sert bir duruş sergiledi. Sendika yetkilileri, yasa tasarısının geri çekilmemesi halinde yarın itibarıyla kamu hizmetlerinden eğitime kadar her alanda süresiz greve çıkılacağını duyurdu.

"Grev yasaklarını tanımıyoruz"

Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada sadece grev kararı almakla kalmadı; hükümetin muhtemel bir "grev yasağı" kararına karşı da şimdiden rest çekti. "Grev yasağını tanımayacağız" diyen örgütler, yasak gelmesi durumunda eylemlerini sivil itaatsizlik boyutuna taşıyacaklarını vurguladı.

Meclis önüne gidilecek

Sendikalar, yarın sabah saat 09:00 itibarıyla 3 noktada toplanarak dev bir kortejle Meclis önüne yürüyecek.

Citroen Işıkları, Sivil Savunma Çemberi (İrsen Küçük Ortaokulu Önü) ve Mor Çember (Kalın Yol) noktalarında buluşarak Meclis önüne yürüyüş gerçekleştirilecek.