Gazetecilere hapis öngören yasa, değişikliğe uğramadan komiteden geçti

Gazetecilere hapis cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası, herhangi bir değişime uğramadan, UBP’li vekillerin oylarıyla; oy çokluğuyla komiteden geçti.

Yasa önerisinin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Yasa, Genel Kurul’dan da oy çokluğuyla geçmesi durumunda yürürlüğe girecek.

Anımsanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Meclis’ten, hükümete mensup vekillerin oylarıyla geçen ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından, basın özgürlüğüne ciddi müdahale riski taşıması nedeniyle Meclis’e geri gönderilen Yasa, yeniden komitede görüşülmeye başlanmıştı.

Yasa, yargıyı rahatlatacak maddeler barındırsa da, kamusal figürlerin yargı süreçlerinde açık fotoğraf ve isimlerinin yayınlanması halinde hapis ve para cezası öngörüyor.