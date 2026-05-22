Meteorolojiden yarın için etkili yağış uyarısı
Meteoroloji, yarın 12.00-16.00 saatleri arasında etkili yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin ihbarına göre, bölgede beklenen sağanak veya gök gürültülü sağanağın yarın 12.00-16.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli (metrekarede 21-50 kilogram) olması bekleniyor.
Vatandaşlarla yetkililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi) tedbirli olması istendi.
