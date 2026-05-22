Çatalköy’deki kazada ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

Çatalköy’de bugün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 61 yaşındaki Muhammad Azam Khan yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ZYL 965 plakalı araç sürücüsü Muhammad Azam Khan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.