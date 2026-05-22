“Bu bir kaza değil, ihmalin sonucu”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı Mağusa Limanı’nda görev başındaki bir gümrük memurunun aracına tır çarpmasının ardından yaptığı açıklamada, limandaki plansızlık ve altyapı eksikliklerine dikkat çekti.

Kanatlı, sendika olarak daha önce defalarca uyarıda bulunduklarını, limanda yürüyüş ve eylemler gerçekleştirdiklerini belirterek, buna rağmen gerekli tamiratların yapılmadığını savundu. Limanın kapasitesinin üzerinde çalıştırıldığını ifade eden Kanatlı, aynı anda dört geminin limana alınması nedeniyle bölgede yeniden kaos yaşandığını söyledi.

Yaşanan olayın “kaza” olarak değerlendirilemeyeceğini kaydeden Kanatlı, bunun hükümetin ihmali sonucu meydana geldiğini ileri sürdü. Limanlara gerekli yatırımların yapılmadığını öne süren Kanatlı, bilinçli şekilde kriz yaratılarak özelleştirmenin önünün açılmaya çalışıldığını iddia etti.

Kanatlı ayrıca, limanlar ve tüm gümrüklerde devam eden grev yasaklarının ay başında sona ereceğini de yönetenlere hatırlattı.