“Enerji, gerginliğin değil kalıcı barışın anahtarı olmalı”

Enerji başlıklarının çatışma değil iş birliği zemini yaratabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, doğal gaz, elektrik bağlantıları, hidrokarbonlar, ticaret yolları ve deniz yetki alanlarının bölgesel gerginliğin değil; çözümün, kapsayıcılığın ve karşılıklı bağımlılığın aracı olması gerektiğini belirtti.

Erhürman, hem ekonomik hem de siyasi aklın iş birliğini zorunlu kıldığını ifade ederek, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere Kıbrıs sorunuyla doğrudan ya da dolaylı ilişkili tüm tarafların “riskler yerine fırsatları”, “gerginlik yerine kalıcı barış ve istikrarı” tercih etmesi gerektiğini kaydetti.

“Bütün çabamız bu yönde ve artarak devam edecek” diyen Erhürman, enerji alanındaki gelişmelerin ada ve bölge için ortak kazanıma dönüşebileceğine dikkat çekti.