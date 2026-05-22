Kılıçdaroğlu ile Özel telefonda görüştü: “Partiyi en uygun zamanda kurultaya götüreceğim”

Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamaya göre görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e "partiyi en uygun zamanda kurultaya götüreceğini" söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez 22 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde kameraların karşısına geçti.

Sönmez, Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki telefon görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i son aradığında ulaşamamıştı kendisine. Sayın Özel geri dönüş yaptı. Görüşmede sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti" dedi.

Özgür Özel'in bu konuyu kendi aralarında değerlendirdikten sonra Kılıçdaroğlu'na dönüş yapacağını söylediğini ifade eden Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhalde bu değerlendirme çok gecikmeden yapılacaktır."

Bu açıklamanın hemen öncesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddettiği haberi geldi.

Kararın ardından kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Serdar Mutta kararın gerekçesinin ileriki bir zamanda açıklanacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu unvanını güncelledi

Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs Cuma günü mutlak butlan kararı sonrası X hesabındaki biyografisini güncelledi ve CHP Genel Başkanı unvanını kullanmaya başladı.

Basın danışmanı Atakan Sönmez önceki saatlerde yaptığı açıklamada ise Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"CHP genel başkanı neredeyse, genel merkez oradadır. Şüpheniz olmasın ki gidecek" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu'nda görevlendirmeler yaptığı haberlerinin doğru olmadığını aktaran Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun sesindeki bir sorun nedeniyle açıklama yapamadığını söyledi.

Danışman "Birazcık sesi toparlanmış olursa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Uzun bir basın toplantısı değil ama bir bilgilendirme yapabilir" dedi.

Sönmez, görevin Kılıçdaroğlu'na yapılan tebligatla başlamadığını savundu ve "Dünkü mahkeme kararı ile görev başladı. Parti meclisinin, genel başkanın dün itibarıyla görevi başladı" dedi.

"Asıl siyaset yapma amacı toplumun sorunlarına çözüm üretmek olacağını söyleyen basın danışmanı Kılıçdaroğlu için "En kısa sürede fiilen de genel merkez binasında çalışmalarına başlayacak" diye konuştu.

Bu arada, CHP'nin "mutlak butlan" kararının ardından mahkemeye yaptığı itirazın reddedilmesinden sonra icra müdürlüğü heyeti Kemal Kılıçdaroğlu'na kararı elden tebliğ etti.