Yunanistan'da yolcu gemisi ile tanker çarpıştı

Yunanistan'ın Patra Limanı'na yanaşan yolcu gemisinin fırtına nedeniyle bir tankerle çarpıştığı bildirildi.

Yunan Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, 128 yolcu taşıyan Hellenic Spirit adlı geminin limana yanaştığı sırada bir tankerle çarpıştığı belirtildi.

Kazada kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bölgede şiddetli rüzgârların etkili olduğu ifade edildi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Midilli açıklarında 14 mürettebatı bulunan "Raptor" adlı kargo gemisinin battığı bildirilmişti.

Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulunmuştu.