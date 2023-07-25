Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Eğriboz adasındaki orman yangınlarına müdahale eden bir yangın söndürme uçağı, görev sırasında düştü.
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Yunanistan kamu yayıncısı ERT'nin aktardığına göre kaza, yangının sürdüğü Eğriboz'un Karistos bölgesinde meydana geldi.
İtfaiye, kazayla ilgili başka detay paylaşmadı.
ERT'nin paylaştığı görüntülerde uçağın yangının üzerine su döktükten sonra manevra yaparken yükselemediği görülüyor. Tepenin arkasında kısa süre gözden kaybolan uçak, kısa süre sonra çakılarak patlıyor.
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