Yunanistan'da tren kazası en az 40 ölü!

Yunanistan, ülke tarihinin en kötü tren kazasında en az 40 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.



Yetkililer en az 130 kişinin yaralandığını ve 66 kişinin hastaneye kaldırıldığını, kurtarma ekiplerinin tren enkazı altında sıkışan daha fazla yolcu bulmak için kaza yerinde olduğunu söyledi.



Yunan devlet televizyonu ERT, kazada 7 kişinin yandığını duyurdu. Yolcu treninin Atina'dan Selanik'e gitmekte olan 346 kişiyi taşıdığı ve trenlerin kuzeydeki Larissa ilinin Tempi kasabasında çarpıştığı bildirildi.

Yolcuların çoğu öğrencilerden oluşuyordu

Yetkililer, yolcuların birçoğunun hafta sonu karnaval kutlamalarından sonra evlerine dönen öğrenciler olduğu açıklandı.

Bu arada Yunan polisi ve adli tabipler Larissa'daki genel hastanede cesetlerin kimliklerini belirleme işlemine başladı.



Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Larissa Genel Hastanesi önünde yaptığı açıklamada bakanlığın önceliğinin yaralıları tedavi etmek ve sevdiklerini kaybeden ailelere destek olmak olduğunu söyledi.



Plevris, "Yakınlarını desteklemek için psikologlarımız var. Bu ebeveynler ve aileler için dehşet verici bir süreç. Zorluklara rağmen kimlik tespitini mümkün olduğunca hızlı yapmaya çalışacağız." dedi.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, ölümcül kazanın meydana geldiği yeri ziyaret etmek üzere yola çıkarken yaptığı açıklamada şunları söyledi "Hayal bile edilemeyecek bir trajediyle karşı karşıyayız. Özellikle genç insanların yasını tutuyoruz."

Ulaştırma Bakanı istifa etti

Yunanistan Ulaştırma Bakanı, Kostas Karamanlis en az 40 kişinin öldüğü kazanın ardından istifa ettiğini duyurdu.