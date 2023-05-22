Yunanistan’da seçim zaferi Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi’nin...

Yunanistan'daki genel seçimlerin kazananı, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu.

İçişleri Bakanlığınca açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 40’ı geçti.

Sandıkların yüzde 86'sı açılırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40,80'lik oy oranına Ulaştı. SYRIZA yüzde 20,05'le en yüksek oy oranına sahip ikinci parti konumunda.

PASOK-KINAL İttifakı yüzde 11,63, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,16 ve Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,47 ile sıralandı.

Yeni Demokrasi’nin seçim zaferine ragmen, 300 sandalyeli parlamnetoda 145 vekillik elde edeceği ve tek başına hükümet kuramayacağı öngörülüyor.

SYRIZA’nın 72, PASOK-KINAK İttifakı’nın 41, Yunanistan Komünist Partisi’nin 26, Yunan Çözümü Partisi’nin ise parlamentoda 16 sandalyeye sahip olması bekleniyor.

Yunanistan’da hükümet kurulamaması halinde yaklaşık 1 ay sonra halk yeniden sandık başına gidecek.

Miçotakis: Yeni Demokrasi Partisi halktan yeşil ışık aldı

Miçotakis, ilk seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin zaferini kutlayan Miçotakis, "Yeni Demokrasi, mutlak çoğunluk ile iktidar olmak için halkın onayını aldı. Hiç şüphesiz bu siyasi deprem (yeni seçimlere doğru) yolumuza hız kazandırıyor." şeklinde konuştu.

Miçotakis, istikrarlı bir hükümet kurmak için mutlak çoğunluğu sağlamak üzere ikinci bir oylamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Miçotakis, "Yalnızca güçlü hükümetler cesur reformlarla ilerleyebilir." ifadelerini kullandı.

Çipras: Sonuçlar bizim açımızdan olumsuz

SYRIZA lideri Aleksis Çipras ilk seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin genel merkezinde konuşan Çipras seçim sonuçlarının 'son derece olumsuz' olduğunu belirterek "Savaşların hem bir kazananı hem de bir kaybedeni olur. Ortak parti organlarımız sonuçları değerlendirmek üzere derhal toplanacak. Başka bir mücadele daha olacak. İhtiyaç duyulan tüm değişiklikleri bir an önce yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Miçotakis'i tebrik etmek üzere aradığını söyleyen Çipras, SYRIZA'yı destekleyenlere teşekkür etti.