Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni başkanı Stefanos Kaselakis oldu

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis oldu.

İlk turu 17 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerinde ilk ikiye kalan Kaselakis ve Efi Ahçioğlu dün ikinci turda SYRIZA liderliği için yarıştı.

SYRIZA'dan sandıkların tamamı açılmadan yapılan açıklamaya göre, Kaselakis yaklaşık yüzde 10 farkla Ahçioğlu'nu liderlik yarışında geride bıraktı.

Ahçioğlu, Kaselakis'i arayarak tebrik etti.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021'de tanıştı.

Kaselakis, SYRIZA'yı 2015'te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak parlamentoya girmeye hak kazanamadı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.