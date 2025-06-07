Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Türkiye'den de hissedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran 2025 tarihinde saat 15.46’da Yunanistan’ın Ayion Oros (Aynoroz) bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının, Çanakkale’ye bağlı Gökçeada’ya 130 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Deprem, Türkiye’nin batı kıyılarında da hissedildi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmazken, yetkililer vatandaşları olası artçılara karşı uyardı.