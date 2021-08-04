Yunanistan’a yangınla mücadele için yardım

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan’da dün başlayan orman yangınıyla mücadeleye katkıda bulunmak üzere teçhizatıyla birlikte 40 kişilik ekip gönderiyor.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, C130 tipi askerî nakliye uçağı ile Larnaka Havaalanı’ndan yola çıkacak olan ekipte Kıbrıs Orman Dairesi’nden 20 personel ve iki itfaiye aracı, Sivil Savunma Teşkilatı’ndan teçhizatlı 20 personel bulunuyor.

Bazı haber sitelerinde hükümetin, Yunanistan’a ayrıca Orman Dairesi’ne ait iki de yangın söndürme uçağı göndereceği bilgisi de verildi.