Yüksekten düştü, hayatını kaybetti

Yeşilırmak'ta bugün bir evin bahçesinde ağaç keserken yüksekten düşen 68 yaşındaki Halil Akar yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilırmak’ta bir şahsa ait evin bahçesinde, C.K.(E-41) kaymakamlıktan izinli olarak okaliptus ağacını kestiği sırada, kesmiş olduğu dalın kendisine yardımcı olmak için bahçedeki evin damında bulunan 68 yaşındaki Halil Akar'a çarpması sonucu, Akar yüksekten düşerek yaralandı.

Halil Akar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.