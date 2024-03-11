YÜKSEK UTANÇ!

Yükseköğretimdeki skandal tutuklamalara, üniversiteleri denetleme yetkisine sahip YÖDAK’ın Başkanı Turgay Avcı ile daha önce kurulda üye olarak çalışan Prof. Dr. Mehmet Hasgüler de eklendi.

İki isim, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi izninin YÖDAK’tan hızlıca onay alabilmesi için KTSÜ Genel Sekreteri Serdal Gündüz’den toplamda 14 bin Dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günkü mahkemede, soruşturmaya etki edebilecekleri şüphesiyle 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına karar verilen Avcı ve Hasgüler’in yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Ancak Avcı’nın, yüksek tansiyon şikâyetiyle hastanede tedavi görmesi nedeniyle yine gıyabında mı yargılanacağı henüz bilinmiyor.

UBP Hükümetleri sürecinde atanmış bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve memurların da isimlerinin de karıştığı KTSÜ soruşturması kapsamında 17 gündür tutuklu bulunan eski bakan ve KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst’ün ise bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Avcı ve Hasgüler’in rimant duruşmaları yarın

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında Cuma akşamı tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Serdal Gündüz’den, “tıp fakültesinin onay sürecinin hızlandırılması amacıyla” toplamda 14 bin Dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Avcı’nın 10 bin, Hasgüler’in ise 4 bin Dolar para karşılığı, “tıp fakültesine 1 günde onay verdiklerini” söyleyen polis, bu iddialarını, muhasebe ve Serdal Gündüz’ün mailleri üzerinde yapılan incelmeler sonucu tespit edildiğini açıkladı.

Cumartesi günkü duruşmaya “yüksek tansiyon şikâyetiyle hastanede tedavi görmesi” nedeniyle katılmayan Avcı’nın, tutukluluk sürelerinin dolacağı yarın duruşmaya katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Ancak Hasgüler’in yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Dürüst’ün duruşması bugün

UBP Hükümetleri sürecinde atanmış bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve memurların da isimlerinin de karıştığı KTSÜ soruşturmasının bir diğer bacağı kapsamında 17 gündür tutuklu bulunan eski bakan ve KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst’ün ise bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Dürüst’ün avukatları, son duruşmada tutukluluk sürelerine itiraz etmiş, tutuksuz yargılanmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, soruşturmaya etki edebileceği şüphesiyle Dürüst’ün ek tutuklulukla poliste kalmasına emir vermişti.

Dürüst’ün bugünkü duruşmada tutukluluğunun devam edip etmeyeceği bilinmiyor.