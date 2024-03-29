“Yüksek kaliteli projeler inşa ederek sektördeki farkımızı ortaya koyuyoruz”

Otomotiv sektöründeki 20 yıllık başarısı ile inşaat sektörüne de giriş yapan Island Green Construction hızla büyümeye devam ediyor.

YENİDÜZEN ve KANAL SİM'in emlak ve inşaat sektörü portalı EMLAK YENİ'nin sorularını yanıtlayan Island Green Construction Direktörü Aykut Satvet; 20 yıl önce başlayan hikâyesini ve Kıbrıs’ın kuzeyinde inşaat sektörüne hizmet verdiklerini anlattı. Aykut Satvet, dördüncü yıla özel dördüncü proje müjdesi de verdi.

Doğru yatırımın özelliklerinden bahseden Satvet, sektördeki sorunlara da dikkat çekti, “Bir an önce emirnamelerin düzenlenip hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Emirnameler ülkemizin kanayan bir yarası” dedi. Satvet, tapu harçlarına konan yüksek vergi oranlarına da işaret etti, “Bunun kabul edilebilir bir tarafının olmadığını, bir an önce vergilendirmenin kabul edilebilir bir şekle indirilip yatırımcının önünün açılması gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“3 yıl içerisinde 3 büyük projeye imza attık”

►SORU: Sizi tanıyarak başlayalım. Okurlarımız için şirketinizden bahsedelim biraz. Hikâyeniz nasıl başladı?

► “Ben Aykut Satvet. Doğu Akdeniz Üniversitesi inşaat bölümü mezunuyum. Araçlara olan yoğun ilgim ve alakamdan dolayı 2003 yılında Aykut Motors ile ticaret hayatına başladım. Geçen 20 yıllık süre zarfında inşaat sektörüne olan ilgimin hiçbir zaman azalmadığını büyük bir aşk ve sevgiyle bağlı olduğumu fark ederek 2020 yılında Island Green Construction’ı bünyemize katarak inşaat sektörüne giriş yaptık. 3 yıl içerisinde 3 büyük projeye imza atarak ülke ve ada çapında adımızı duyurmayı başardık.”

“Sektöre olan yoğun ilgi ve taleple yeni fırsatlar ve avantajlar doğuyor”

►SORU: Son zamanlarda sektörde bir inşaat patlaması yaşanıyor. Bu konuda firma olarak neler söylemek istersiniz?

► “Sektöre olan yoğun ilgi ve taleple yeni fırsatlar ve avantajlar doğuyor. Biz Island Green Construction, olarak yatırımcısına kazandıran doğa ile modern yaşamı içerisinde barındıran yüksek kaliteli projeler inşa ederek sektördeki farkımızı ortaya koyuyoruz. 3 yılda 3 büyük projeyle ada ve dünya genelinde ismimizi duyurmayı başardık ve sektördeki yerimizi aldık.”

“Yatırımlarımız sadece Yeni Erenköy bölgesi ile sınırlı değil”

► SORU: Biraz da projelerinizden bahsedelim. Hangi projeleriniz şu an satışta? Hangi bölgelerde konumlanıyor?

► “İlk projemiz olan bizim de gözbebeğimiz Yalusa Homes projemizin 1 ay önce büyük bir açılışla anahtar teslimini gerçekleştirdik. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Yine aynı bölgede yer alan bir diğer projemiz ise Green and Blue. Satışlarının % 94’ünün tamamlanmış olduğu ve yaklaşık olarak % 60 inşasını da tamamlanmış olduğumuz projemizde de sona doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Tabi ki yatırımlarımız sadece Yeni Erenköy bölgesi ile sınırlı değil. Bir diğer projemiz ise İskele boğazında yer alan eşsiz bir lokasyonda Aqua Marine Boğaz Mansion projemiz. Toplamda 43 konuttan oluşan; içerisinde modern, lüks ve konforlu yaşamı barındıran muhteşem bir proje.”

“Dördüncü yıla özel, dördüncü proje”

►SORU: Projelerinizde başarılar diliyoruz. Peki, yol haritanızda a neler var? Yeni proje müjdeniz var mı?

► Dördüncü yılımıza özel yeni proje müjdesini de buradan vermek isterim. Eşsiz bir lokasyonda, muhteşem bir manzaraya sahip, tasarımı ile adaya damgasını vuracak yeni projemiz 365 gün alıcılarına tatil yaşamı vaat eden sürprizlerle dolu bir proje. Bu proje ile ilgili detayları ilerleyen günlerde paylaşacağız”

“Çevresel ve sürdürülebilir inşaat ilkelerine uyumlu projelere yatırım yapmalarını tavsiye ederim”

► SORU: Kıbrıs’ın kuzeyine yoğun bir yatırımcı talebi söz konusu. Kıbrıs’ta yatırım düşünenler için siz 30 yılı aşkın bir firma olarak neler öneriyorsunuz?

► “Kuzey Kıbrıs Akdeniz’in yükselen bir incisi. Diğer Avrupa ülkelerine oranla çok daha düşük yatırım maliyeti ile geri dönüşümü çok daha süratli bir ülkeyiz. Yatırımcılar öncelikle yatırım yapacakları bölge ile ilgili doğru analizler yapıp güvenli kuruluşlarla çalışmaları çok önemli. Çevresel ve sürdürülebilir inşaat ilkeleri ile uyumlu projelere yatırım yapmalarını tavsiye ederim.”

“Emirnameler ülkenin kanayan yarası”

► SORU: Bir inşaat firması olarak ülkeyi yönetenlerden beklentileriniz neler?

► “Bir an önce emirnamelerin düzenlenip hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Emirnameler ülkemizin kanayan bir yarası. Yine yıl içerisinde yatırımcılarımıza tapu harçları ile konan yüksek vergilendirme. Bunun kabul edilebilir bir tarafının olmadığını, bir an önce vergilendirmenin kabul edilebilir bir şekle indirilip yatırıcının önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir bakış açısında ise, ülkemizde aileleri ile birlikte yaşamaya gelmiş, ülkemize yerleşmiş ve bu ülkede yaşamaya çalışan insanların yaşam olanaklarının, yaşam şartlarının daha kolaylaştırılıp onlara daha fazla olanak ve imkân tanınması gerektiğini düşünüyorum.”