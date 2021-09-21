Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Haspolat’ta, dün, muhtemelen yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımdan dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 74 dönüm alan yandı. Yangında, otlar ve akasya ağaçları ile Kemal Bayur’a ait tarla içerisindeki sulama hortumları zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.