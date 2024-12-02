Yücetürk: “Engelliler iş ve aş istiyor”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü'nde, engellilerin “iş ve aş” istediğini kaydetti.

Yücetürk yazılı açıklamasında, 17 Nisan 1976 yılında kurulan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile KKTC’de başlayan engelli hareketlerinin 48. yılını doldurduğunu belirtti.

13 Mayıs 1985 yılında kurulan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ile iş ve güç birliği yapan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ve Umut Otizm Dernekleri’nin engelli hareketlerinin de 40. yılını doldurduğunu ifade eden Yücetürk, şöyle devam etti:

“KKTC’de yaşayan 6 bin 500 civarında engellinin topluma kazandırılmaları için her türlü sosyal ve ekonomik çalışmaları ile ön plana çıkan dernekler bugüne kadar özverili etkin çalışmaları ile birçok başarılı işlere imza atmış bulunmaktadırlar.

23 Kasım 1993 yılında büyük bir engelli hareketi ile yasallaştırmış olduğumuz engellileri koruma, rehabilite ve istihdam yasası ile bugüne kadar kamu ve özel sektörde toplamda 800 engelli kardeşimize istihdam iş olanağı sağladık. 5 binin üzerinde engelli kardeşimize nakdi yardım alma olanağı sağladık. Fakat ne istihdamda, ne de nakdi yardımlar konusunda istediğimiz noktaya halen gelemediğimizi üzülerek görmekteyiz. İnsanca yaşam kavgamızda halen daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz. 600 engellimiz iş ve aş beklemektedir. 2006 yılından beri Kamuda tatminkar istihdam edilememesi bizleri derinden yaralamaktadır.

Nakdi yardımlar konusunda günün koşullarına göre sosyal devlet anlayışından uzak, engellilere reva görülen nakdi yardımlar günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.”

Yücetürk, "ulaşım, dolaşım ve erişimde KKTC olarak topyekün sınıfta kalındığı" görüşünü ifade ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan engellilerin bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördüğünü yapılan icraatlarla gördük" ifadesini kullandı.

Bir engellinin sağlık kurumuna girip rapor almasının bile büyük bir işkence olduğunu ve söz konusu raporların üç aya kadar zor çıktığını da belirten Yücetürk, “2014 yılında Lefkoşa sınırları içinde temeli atılan engelsiz yaşam evinin 9 yılda tamamlanmasına rağmen kısmen hizmete açılması ve söz konusu bu projenin arzu edilen 48 yataklı projeden 32 yatağa düşürülmesi camiamızı son derece üzmüştür” dedi.