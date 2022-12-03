YSK bazı adaylar ve yerleri yeniden düzenleyip ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki bazı adayların isim, aday olunan seçim veya adayların sırasında hata olduğunu saptadı.

YSK, bu çerçevede bu adaylar ve adaylık başvurusu yapılan yerleri yeniden düzenleyerek ilan etti.