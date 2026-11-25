Ziba Alkapon isimli bir yurttaşın, 21 yıl önce yaşamını yitiren babası Şevket Özakan adına hazırlanmış bir seçmen kartının kendilerine ulaştığına dair açıklamasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) yapılan açıklamada, öldüğü halde seçmen kartı gönderildiği söylenen Şevket Özakan’ın hayatta olduğu ve YSK kayıtlarında yer alan adresine seçmen kartı gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, vefat eden Şevket Özakan’ın adresinin farklı olduğu ve ölüm kaydı olduğu için seçmen kartı gönderilmediği belirtildi.