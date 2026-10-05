YK'nın partizan istihdam karar almasını önlemek için emekçiler binaya girdi
EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’nun KIB-TEK önünde açıklama yaptığı sırada, KIB-TEK Yönetim Kurulu içeride toplantı yapıyordu. Eylemciler, Yönetim Kurulu’nun toplantı yaparak karar almasını önlemek amacıyla binaya girdi.
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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grevi kapsamında KIB-TEK önünde sürdürülen eylemde tansiyon yükseldi.
EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’nun bina önünde açıklama yaptığı sırada KIB-TEK Yönetim Kurulu içeride partizan istihdam gündemiyle toplantı yapıyordu.
Eylemciler, Yönetim Kurulu’nun toplantı yaparak karar almasını önlemek amacıyla KIB-TEK binasına girdi. Eylemcilerin binaya girmesinin ardından içeride gerginlik yaşandı.
EL-SEN üyeleri, Yönetim Kurulu’nun toplantısını sürdürerek karar almasının önüne geçmek amacıyla binaya girdi. Eylemcilerin içeri girmesiyle tansiyon yükseldi.
Öte yandan Yönetim kurulu Başkanı ve YK üyesi odadan istifa sloganları eşliğinde kovuldu.
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Etiketler : kıbtek, elsen-eylem