Yolu geçmeye çalışırken araç çarptı, ağır yaralandı
Mağusa’da saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
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Mağusa’da saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Mağusa - Karpaz Anayolu üzerinde 57 yaşındaki Ahmet Nurçin, yönetimindeki HB 153 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Cyprus Garden Otel kavşağı yakınlarına geldiğinde yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Abdülgaffar Durğın'a çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu ağır yaralanan Abdülgaffar Durğın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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