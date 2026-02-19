“Yolsuzlukla mücadelede geri adım yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.

İncirli, yolsuzluk ve kara para ile mücadelenin CTP için esas olduğunu ifade ederek “CTP iktidara geldikten sonra hiçbir şekilde siyasilerin ve nüfus sahibi insanların bu işlere bulaşmaması ve bulaşanların da çok keskin bir şekilde cezalandırılması için gerekli takibin yapılmasına dair sözümüz var ve bu sözü tutabilmek için hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz” dedi.

“Hükümetin dayattığı ‘Fiber Optik Protokolü’ne karşı toplumsal bir muhalefet sergiledik”

CTP Genel Başkanı İncirli, Meclis’te yaşanan ‘Fiber Optik’ kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CTP’nin Fiber Optik Protokolü’ne karşı olduğunu vurgulayan İncirli, hükümetin dayatmacı bir tutum sergilediğini söyledi. Söz konusu protokolün şeffaflıktan tamamen uzak, ihalesiz, hazırlıksız, Anayasa’ya aykırı ve 25 yıl artı süreliğine telekomünikasyonu devrettiğini ifade eden İncirli, “Hükümetin ‘ben yaparım olur’ anlayışıyla dayatmaya çalıştığı ve içerisinde çok sayıda sakıncalı madde bulunan, memleketi ayağa kaldıran Fiber Optik Protokolü’ne karşı itirazımızı ortaya koyduk ve toplumsal bir muhalefet sergiledik” şeklinde konuştu. İncirli, hükümetin protokoldeki mahsurlu kısımlar için ek protokol sözü verdiğini de anımsatarak “Mahsurlu kısımlar için ek protokol sözü verdiler, onu bile yapmadılar. Yalanlar üzerine kurulu bir hükümet var ve halka yalan söylemekten çekinmiyorlar. Bunu kimse hazmedemez” dedi ve ülkenin stratejik kurumlarını kendi çıkarları için gözden çıkaranlara prim verilmemesi için halka çağrıda bulundu.

“Nasıl oluyor da bu kadar kir Sayın Üstel’in etrafını sarıyor?”

CTP’nin erken seçim talebinde ısrarcı olduğunu çünkü bunun aynı zamanda halkın da talebi olduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, “Eğer bir hukuk devletinden, demokratik bir rejimden bahsediyorsak ve bir hükümet bu kadar yolsuzluk içine bulaştıysa çoktan istifa etmesi gerekirdi. Bu yüzden bir önce erken seçime gidilmeli” dedi. İncirli, gündemdeki yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve sahte diploma iddialarına işaret ederek ortadaki iddiaların hafife alınamayacak kadar önemli olduğunu vurguladı ve yozlaşmanın devletin en tepesine kadar çıktığını söyledi. Özellikle Başbakan Ünal Üstel ile ilgili iddialara da dikkat çeken İncirli, Üstel’in ‘ben temizim’ sözlerini eleştirerek “Madem bu kadar temiz nasıl oluyor da bu kadar kir Sayın Üstel’in etrafını sarıyor?” diye sordu. Sıla Usar, CTP’nin yolsuzluklara karşı çok net bir duruşu olduğunu vurgulayarak ilgili dosyaların takipçisi olduğunu ve CTP iktidarında memleketin kaynaklarını zarara uğratanlara hesap soracaklarını söyledi ve hiçbir konunun üstünün kapalı kalmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. İncirli, konuşmasının devamında seçim çağrılarına rağmen hükümetin ortaya bir takvim koymamasına da tepki göstererek Ünal Üstel’in Anayasa Referandum’unu erken seçimden kaçmak için bir kalkan olarak kullandığını ve konuyu siyasileştirdiğini ifade etti. CTP’nin bu konuda temiz bir sicili olduğunu anımsatan İncirli, mevcut siyasi atmosferin gerginliğinden dolayı yapılması planlanan referandumun istenen sonuçlara ulaşamayacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.

“Karma oya ilkesel olarak karşıyız ama UBP’nin çıkarlarına alet olmayız”

Karma oyun kaldırılması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sıla Usar İncirli, CTP’nin ilkesel olarak karma oya karşı olduğunu söyledi. “Karma oyun siyaseti kirlettiği herkes tarafından bilinen bir şey. Bizim arzumuz halkın, bir partinin ideolojisine ve hükümet programına göre karar verip mühür vurması” şeklinde konuşan İncirli, Ulusal Birlik Partisi’nin karma oyun kaldırılmasında bu hedefi taşımadığına dikkat çekti. İncirli, “UBP’nin tek terdi ben ne yaparım ve parti içi muhalefetimi hizaya sokarım. Hatta Ünal Bey’in tek düşüncesi ben ne yaparım ve tekrar seçilirim” diyerek Üstel’in karma oyun kaldırılmasını kullandığını ve CTP’nin onların çıkarlarına hizmet edecek bir şeye alet olmayacağını vurguladı.

“CTP ile halk arasında güçlü bir bağ var”

İncirli, ayrıca CTP’nin halk ile güçlü bir bağı olduğunu ve halkın refahı için çalıştığını ifade ederek mevcut hükümetin halkın taleplerini görmezden ve duymazdan geldiğini söyledi. Halkın zararına çalışan bir anlayışın kabul edilemez olduğunu söyleyen Sıla Usar, “CTP sürekli halk ile beraber, halkın nabzını sürekli tutuyoruz ve halkın beklentisine göre siyaset yapıyoruz” dedi.

“Suç Gelirlerinin Aklanması Yasası yolsuzlukla mücadelede önemli bir enstrüman”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yolsuzluk iddialarıyla ilgili önce Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek bilgi aldığını hatırlatan İncirli, ikinci adımın da savcılık ile görüşmek ve son durumla ilgili bilgi almak olduğunu söyledi. İncirli, Merkez Bankası Başkanı ile yapılan görüşmenin de yolsuzluk ve kara ile ilgili olduğunu belirterek “Merkez Bankası Başkanına olan ziyaretimizin en önemli sebebi Suç Gelirlerinin Aklanması Yasası’yla ilgili işlerin nasıl yürüdüğüyle ilgili bilgi almaktı” şeklinde konuşarak ülkede suç gelirleri zengini bir durum oluştuğunu söyledi. İncirli, suç gelirlerinin siyasilere ve nüfus sahibi insanları sarmalamış durumda olduğunu da dile getirerek “Suç Gelirleri Yasası’nın kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesi için neler yapılabileceği noktası bizim için çok önemli” dedi. Kambiyo Dairesi’nin işlevinin de öneminden bahseden İncirli, şüpheli işlem bildirimlerinin ve Suç Gelirlerinin Aklanması Yasası’nın yolsuzlukla mücadelede önemli bir enstrüman olduğunu vurguladı. İncirli, “CTP iktidara geldikten sonra hiçbir şekilde siyasilerin ve nüfus sahibi insanların bu işlere bulaşmaması ve bulaşanların da çok keskin bir şekilde cezalandırılması için gerekli takibin yapılmasına dair sözümüz var ve bu sözü tutabilmek için hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz” dedi.

“Toplumu bölmeden, bütünleştirerek siyaset yapacağız ve o şekilde hizmet vereceğiz”

Sıla Usar İncirli, son olarak uzlaşı kültürünün öneminden de bahsederek CTP’nin tam bir uzlaşı kültürüyle hareket ettiğinin altını çizdi. “CTP uzlaşı kültürüne bağlı bir partidir ama şu anda bu anlayıştan tamamen uzak bir yönetimle karşı karşıyayız. UBP-DP-YDP hükümeti uzlaşı kültürünün ne olduğunu bilmeyen kendi çıkarları doğrultusunda inat ve ısrarla hareket eden bir tutum sergiliyor” şeklinde konuştu. CTP’nin iktidara geldiği zaman diğer siyasal partilerle uzlaşı kültürünü sürdüreceğini de sözlerine ekleyen İncirli, esas olanın toplum içindeki uzlaşı olduğunu ifade etti ve “Biz, toplumu bölmeden, ötekileştirmeden, ayırmadan bütünleştirerek, kucaklayarak siyaset yapacağız ve o şekilde hizmet vereceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.