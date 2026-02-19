“120 milyon dolarlık proje ihalesiz olmaz”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, 120 milyon dolarlık fiber optik projesine ilişkin tepki göstererek, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin projeyi ihalesiz şekilde gündeme getirmesini yanlış bulduğunu söyledi.

Atan, Kuzey Kıbrıs Web TV’de Seval Oyaltan’a konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Niyetimiz bağcı dövmek değil”

KAMUSEN Başkanı Atan, ülkede yolsuzluk, usulsüzlük, peşkeş, adaletsizlik ve hukuksuzluk iddialarının toplumda ciddi bir güvensizlik yarattığını belirterek, sendikaların amacının kavga değil şeffaflık olduğunu söyledi. “Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Ama 120 milyon dolarlık bir projeyi ‘ben bilirim, ben yaparım’ anlayışıyla ihalesiz yürütmek doğru değildir” ifadelerini kullandı.

“Niye İhalesiz?”

Projenin Meclis gündemine geldiği gün ilgili firmayla görüşmeler yapıldığını ve Meclis’in akşam saatlerinde açıldığını ifade eden Atan, asıl sorunun yöntem olduğunu vurguladı, bir takım sorular yöneltti: “Niye ihalesiz? Yerli iş insanlarımızın kurduğu komite var. Onların bu ihaleye girme hakkı yok mu? Bu ülkede mühendisimiz yok mu? Uzmanımız yok mu?”

“Toplum geriliyor”

Fiber optik süreci nedeniyle toplumda gerilim oluştuğunu belirten Atan, Meclis’te yaşanan tartışmaların ve üslubun da kamuoyunda rahatsızlık yarattığını söyledi. Atan, “Her şeyi diyalogla ve uzlaşıyla çözmek gerekir. Toplum bizi kameradan izliyor. Kişiselleşme doğru değildir” şeklinde görüş bildirdi. Projenin sözleşme süresi ve ek protokol tartışmalarına da değinen Atan, “Gerek yoktur” yaklaşımının hukuki ve kurumsal açıdan soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.