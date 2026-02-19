CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, “Fem Festival” düzenleyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez “Fem Festival” düzenleyecek.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Festival 8 Mart Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında Mağusa Venedik Sarayı’nda yapılacak.

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya Küçüksu İlktaç, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, festivalin temel amacının kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet farkındalığını yükseltmek olduğunu belirtti. Kurulacak stantlarda kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satış yapabileceğini ifade eden Küçüksu, aynı zamanda kadınların bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunabilecekleri ortak bir alan yaratılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Fem Festival kapsamında yalnızca üretici kadınların değil, sivil toplum örgütlerinin de yer alacağını belirten Küçüksu, kurulacak stantlarda kadın haklarına ilişkin görüş ve taleplerin broşür, pankart ve benzeri materyallerle kamuoyuyla paylaşılabileceğini ifade etti. Etkinliğin dayanışma ruhuyla gerçekleşeceğini vurgulayan Küçüksu, tüm toplumu festivale davet etti.

Program detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı etkinlikte stant açmak, etkinlik sergilemek, toplumla buluşmak ve mesaj iletmek isteyen kadınlar ile sivil toplum örgütlerinin, en geç 28 Şubat Cumartesi gününe kadar 0533 8410530 numaralı telefondan CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi’ne ön kayıt yaptırması gerekiyor.