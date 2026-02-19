“Kıbrıs’ta yerel diplomasiyi destekleyin”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos’un davetiyle katıldığı “15. AB Başkent Belediye Başkanları ile Avrupa Komisyonu Arasında Direkt Diyalog Zirvesi” kapsamında düzenlenen bir oturumda konuşma yaptı.

Harmancı, Avrupa Birliği başkent belediye başkanlarına Kıbrıs’ta yerel diplomasiyi destekleme çağrısında bulundu.

LTB’den yapılan açıklamada, oturumda ilk konuşmayı Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas yaptı. Ardından Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Prountzos ve LTB Başkanı Harmancı birer konuşma yaparak, AB başkent belediye başkanları ve temsilcilerini Lefkoşa’daki iki belediyenin tarihten günümüze geliştirdikleri iş birlikleri ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgilendirdi.

Harmancı: “İki toplumu yakınlaştıracak ortak projeler Kıbrıs’ta barış süreci için önemli”

LTB Başkanı Harmancı, konuşmasında Lefkoşa’da yerel yönetimler ve belediye başkanları düzeyinde yürütülen yapıcı diyalog ve iki toplumu yakınlaştıracak ortak projelerin Kıbrıs’ta barış süreci için önemli olduğunu vurguladı.

Harmancı, liderler arası görüşmeler ve müzakerelerden bağımsız olarak yürütülen yerel süreçlerin, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini destekleyecek şekilde titizlik, karşılıklı güven ve kararlılıkla ileriye götürüleceğini belirtti.

Yeni ortak projeler

Açıklamada, ayrıca Kanlıdere Projesi ile arıtılmış suyun güneyle paylaşılmasını sağlayacak altyapı çalışmalarının sürdüğü, bu süreçte Lefkoşa belediye başkanlarının Avrupa Komisyonu ve UNDP’nin desteğiyle yeni ortak projeler ve girişimler üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Prountzos ve Harmancı’nın gündeminde yeşil enerji, katı atık yönetimi, ulaşım ve akıllı şehir uygulamaları gibi konulara odaklanacak yeni bir Lefkoşa Master Plan çalışma ekibinin kurulmasının yer aldığı belirtilen açıklamada, iki belediyenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek ortak bir güneş enerjisi santralinin kurulabilmesi için Avrupa Komisyonu ile çalışmaların sürdüğü ifade edildi.