“Ektam işverenleri hakkında yasal yaptırım süreci başladı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ektam Kıbrıs Ltd.’de yaşanan süreci yakından takip ettiklerini ve üzerlerine düşen görevleri yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirdiklerini açıkladı. Bakanlık, toplu görüşme çağrılarına katılmayan işveren hakkında yasal yaptırım sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Emek-İş Sendikası’nın yasal prosedürü tamamlayarak Sendikalar Mukayyitliği’ne başvurduğu ve 5 Şubat 2026 tarihinde toplu iş sözleşmesi yapmak amacıyla yetki aldığı belirtildi. Sendikanın 42/96 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın 11’inci maddesi uyarınca işvereni toplu görüşmeye davet ettiği ancak sonuç alınamadığı, bunun üzerine 6 Şubat 2026 tarihinde işyerinde grev kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Bakanlık, 9 Şubat 2026 tarihinde tarafları bir araya getirerek arabuluculuk sürecini başlattı. Aynı gün işveren tarafından 39 KKTC vatandaşının 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren 30 günlük ihbar süresi verilerek 6 Mart 2026’dan geçerli olacak şekilde işten durdurulduğunun Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bildirildiği kaydedildi. Yapılan tüm başvuruların titizlikle incelendiği ve çalışanların hak kaybına uğramaması için sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.

Sendikanın 11 Şubat 2026 tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yeniden başlatılması için Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduğu, bunun üzerine 12 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’de toplu görüşme yapılması için taraflara çağrı yapıldığı belirtildi. Ancak işveren tarafının toplantıya gerekçe göstermeden katılmadığı ve durumun tutanak altına alındığı açıklandı.

Aynı gün sendikanın 42/96 sayılı Yasa’nın 21(1) maddesi uyarınca Uzlaştırma Kurulu oluşturulmasını talep ettiği, Bakanlığın da 13 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’da kurulun toplanacağını taraflara bildirdiği ifade edildi. Buna rağmen işverenin bu toplantıya da katılmadığı kaydedildi.

Bunun üzerine Bakanlığın, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın 24’üncü maddesinin (3) ve (7) fıkraları uyarınca işveren hakkında gerekli yasal yaptırım sürecini başlattığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, temel önceliklerinin çalışanların haklarının korunması ve taraflar arasında uzlaşının sağlanması olduğunu belirterek, diyalog çağrısını yineledi.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun iki gün önce işyerini ziyaret ederek çalışanların taleplerini dinlediği ve işveren temsilcileriyle görüştüğü belirtilirken, işverenden henüz geri dönüş olmadığı kaydedildi. Bakanlık, sendika ile işveren arasında kopan iletişimi yeniden sağlamak ve çalışma barışını tesis etmek için girişimlerin süreceğini vurguladı.