Erhürman ve Hristodulidis salı günü bir araya geliyor
Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis salı günü bir araya geliyor.
Ara bölgede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin rezidansında yer alacak görüşme saat 11.00’de başlayacak.
UNFICYP'den yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Diagne ev sahipliği yapacak.
