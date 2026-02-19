Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hrsitodulidis’in kendisiyle ilgili açıklamalarına yönelik, “Suçlama oyunlarına girmedim. Girmem...” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, kendisinin ilgili soruya 24 Şubat’taki başbaşa yapacakları görüşmede cevap vereceğini belirtti, “Benim de kendisine sorularım olacak, umarım ve dilerim ki sorularımı yanıtlar” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Sn. Hristodulidis bana sorular sormuş ve bunları kamuoyu önünde yanıtlamamı istemiş.

Masaya her ne koyduysam kamuoyu bunları biliyor. Kaldı ki (bir değişiklik olmazsa) 24 Şubat'ta Sn. Hristodulidis ile bir görüşmemiz olacak. Orada kendisinin bana soruları olacağı gibi, benim de ona sorularım olacak. Ben sorularını her zamanki gibi yanıtlayacağım. Umarım ve dilerim ki o da benim sorularımı yanıtlayacaktır.

Sabrımı ve soğukkanlılığımı sınamaya çalışan çok oldu bugüne kadar. Sonuç alınamadı. Ben sırtımı halkımın çözüm iradesine yaslayarak, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla yoluma devam ediyorum.

Suçlama oyunlarına girmedim. Girmem...”

“Hedefimden vazgeçmedim. Hedefim; görüşmelere kaldığı yerden devam etmek”