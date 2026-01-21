“Yolsuzluğa bulaşanların ve buna göz yumanların karşısında omuz omuza duracağız”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) ve Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), hırsızlığa ve yolsuzluğa karşı yürütülecek her türlü mücadelede birlik ve beraberlik içinde, kararlı ve ortak bir duruş sergileme konusunda mutabakat içinde olduğunu açıkladı.

Sendikalar, emekçilerin alın terini korumak, kamu yararını savunmak ve hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı için tüm hukuki ve demokratik mücadele yollarını birlikte kullanacaklarını belirtti.

EL-SEN, HÜR-İŞ ve TEL-SEN, yayımladıkları ortak açıklamada, kamu kaynaklarının talan edildiği ve emeğin yok sayıldığı savunularak, bu durum karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirti.

“Hiçbir baskı, tehdit ya da algı operasyonunun bu ortak mücadele kararlılığımızdan bizi vazgeçiremeyecektir.” denilen açıklamada, yolsuzluğa bulaşanların, hırsızlık düzenini sürdürenlerin ve buna göz yumanların karşısında omuz omuza durmaya devam edileceği vurgulandı.