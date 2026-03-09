“Akaryakıt zammı bütçe açığını kapatmak için yapıldı söylemi uydurma”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, akaryakıt fiyatlarına yönelik yapılan zammın bütçe açığını kapatmak amacıyla yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi, “Tamamen uydurma” dedi.

Berova, KKTC’de yaklaşık 30 yıldır uygulanan Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek amacıyla kullanıldığını belirterek, son dönemdeki artışların da bu mekanizma çerçevesinde değerlendirildiğini savundu.

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin ülke ekonomisini ve kamu maliyesini etkilediğini belirterek, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın ada ekonomileri üzerinde doğrudan etkiler yarattığını söyledi.

Berova, 2024 yılında yaşanan ekonomik gelişmeler ve enflasyon nedeniyle çalışan kesimlerin ve dar gelirli vatandaşların alım gücünü korumak amacıyla çeşitli önlemler alındığını ve üç kez hayat pahalılığı uygulandığını belirtti. Bu uygulamaların kamu maliyesi üzerinde ek yük oluşturduğunu söyleyen Berova, buna rağmen mali yükümlülüklerin sürdürülebilir borçlanma politikalarıyla karşılandığını söyledi.

Ada ekonomilerinin ithalata bağlı olduğunu vurgulayan Berova, Ocak ayında Ortadoğu’da başlayan ve Şubat sonunda fiziksel çatışmaya dönüşen gelişmelerin bölgedeki tansiyonu yükselttiğini ve bunun ekonomik etkilerinin hissedildiğini kaydetti. İran, ABD ve İsrail arasında artan gerilimin petrol fiyatlarını hızla yukarı çektiğini belirten Berova, brent petrol fiyatının kısa sürede 60 dolar seviyelerinden 70-75 dolar bandına yükseldiğini ifade etti.