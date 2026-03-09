“Kıbrıs yalnız değildi, asla da yalnız kalmayacak”

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü’nde düzenlenen üçlü basın toplantısında birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Basın toplantısına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de katıldı.

Mitsotakis konuşmasında, Kıbrıs’a güçlü bir destek mesajı göndererek Avrupa’nın birlik içinde hareket ettiğini vurguladı.

“Birlik, kararlılık ve dayanışmanın güçlü bir mesajını gönderiyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti yalnız değildi ve asla yalnız kalmayacak” diyen Mitsotakis, gelişmeler karşısında müttefiklerin hızla harekete geçtiğini belirtti.

“Diğer ortaklarımız da derhal bilgilendirildi ve özellikle dostumuz Fransa hızlı şekilde harekete geçti. Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs arasındaki stratejik ilişki pratikte sınanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Mitsotakis, Avrupa’nın küresel gelişmelerde sorumluluk üstlenen bir güç olmaya devam ettiğini belirterek, Avrupa topraklarının dokunulmaz olduğunu vurguladı.

“Avrupa, küresel gelişmeleri birlikte şekillendirebilen sorumlu bir güç olmaya devam etmektedir. Avrupa topraklarının her karış toprağı dokunulmazdır” diyen Mitsotakis, amaçlarının yalnızca savunma olduğunu söyledi.

“Amacımız yalnızca savunma amaçlı bir koruma kalkanı oluşturmaktır ve herhangi bir savaş müdahalesinden uzaktır. Avrupa topraklarının herhangi bir bölümünün en küçük bir riske maruz kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Mitsotakis ayrıca “Kimonas” adlı ilk operasyonun Kıbrıs’ta gerçekleştirildiğini belirterek, bölgedeki gelişmeler karşısında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

“Rehavete kapılmaya yer yok. Bu tür çatışmalar çoğu zaman nüfus hareketleriyle birlikte yaşanır. Bu nedenle dikkatimizi daha fazla Lübnan’a yöneltmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Kıbrıs’a dayanışma mesajı veren Mitsotakis, “Kardeşlerim, bugün burada tüm Yunan kadınları ve erkekleriyle birlikte bulunuyorum. Yalnız olsak bile yanınızda olurduk. Ancak yalnız değiliz. Yunanistan ve Avrupa, Kıbrıs’a somut dayanışma göstermeye devam edecektir” dedi.

“Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya saldırıdır”