Çatalköy’de “Yıldız Sanat Parkı” projesi tamamlanıyor

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından Çatalköy’de hayata geçirilen Yıldız Sanat Parkı Projesi tamamlanma aşamasına geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, Ağustos 2025’te başlatılan ve Mart 2026’da tamamlanması planlanan parkın tüm maliyetinin belediyenin öz kaynakları tarafından karşılandığı belirtildi.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini belirterek, parkın Çatalköy’e önemli bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını söyledi. Başkan Kırok, belediye olarak bölgeye büyük yatırımlar yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, Yıldız Sanat Parkı’nın sosyal amaçlı kullanılacak, fark yaratan bir peyzaj düzenlemesine sahip modern bir park olacağını vurguladı.

Proje kapsamında yeşil alanlar, yürüyüş alanları ve dinlenme bölümleriyle donatılan parkın, bölge halkının sosyal yaşamına katkı sağlayacak önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Başkan Kırok, parkın tamamlanmasıyla birlikte Çatalköy’de yaşam kalitesini artıracak yeni bir sosyal alanın hizmete gireceğini belirtti.