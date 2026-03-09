“Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya saldırıdır”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü’nde düzenlenen üçlü basın toplantısında, Kıbrıs’a yönelik bir saldırının Avrupa’ya yapılmış sayılacağını söyledi.

Macron, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Macron konuşmasına, bölgedeki savaşın yarattığı gerilime dikkat çekerek başladı.

“Teşekkür ederim Sayın Başkan, sevgili Nikos. İran’daki savaşın tüm bölgeyi etkilediği bir dönemde Kıbrıs’ta bulunmaktan memnunum. Birisi Kıbrıs’a saldırdığında, Avrupa’ya saldırmış olur” diyen Macron, Fransa’nın Kıbrıs’a tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Fransa’nın bu dayanışma kapsamında bölgeye askeri destek gönderdiğini belirten Macron, “Kıbrıs’a tam dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle Mistral hava savunma sistemi ile bir fırkateyn gönderdik” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için Kıbrıs’ın yanında olduklarını da belirterek, “Avrupalı vatandaşların güvenli bir şekilde korunması için sizin yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca bölgeye destek veren diğer ülkelere de teşekkür ederek, Fransız donanmasına bağlı uçak gemisi Charles de Gaulle (R91)’ün Kıbrıs yakınlarında bulunduğunu söyledi. Macron, bunun amacının bölgede bulunan Avrupalı vatandaşların korunması ve Fransa’nın Kıbrıs’a desteğinin gösterilmesi olduğunu ifade etti.

Fransa’nın bölgedeki askeri varlığının savunma amaçlı olduğunu vurgulayan Macron, “Tutumumuzun savunma odaklı kalması gerektiğine inanıyorum. Deniz ulaşımının güvenliğine katkı sağlamak istiyoruz. ‘Aspides’ operasyonu bu iş birliğinin bir göstergesidir” dedi.

Lübnan’daki gelişmelere de değinen Macron, bölgede son derece dikkatli hareket ettiklerini belirtti. Hezbollah’ın İsrail’e saldırmasının ve Lübnan’ı hedef haline getirmesinin ciddi bir hata olduğunu savunan Macron, “Hizbullah’ın tüm saldırıları durdurmasını, İsrail’in de Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in eylemlerini yakından izlediklerini söyleyen Macron, “İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurması gerekiyor” dedi.

Fransa’nın bölgedeki askeri varlığının süreceğini de açıklayan Macron, “Fransız varlığı Akdeniz, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’nda devam edecek. Bölgede sekiz fırkateyn, bir uçak gemisi ve amfibi güçler konuşlandırılmış durumda” diye konuştu.