Özgür Özel'e soruşturma

Türkiye'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle' soruşturma başlatıldı.

Açıklama şu şekilde:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasının ilk günü sonrası Silivri'de açıklama yapmıştı.

Özel şunları söylemişti:

"Niye reddi hakim talebinde bulundular? Çok basit şekilde söyleyelim. Birincisi, 41 tane Ağır Ceza Mahkemesi var Çağlayan Adliyesi’nde. Bir yıldır hepimiz biliyoruz, hepiniz biliyorsunuz. Bütün muhabir arkadaşlara bugün söyleyince kafa sallıyorlar. Yabancı muhabir arkadaşlara da yardımcı olun. 41 mahkemeden, anayasamız gereğince rastgele birine düşecek. Düştüğü yerdeki o hakim görecek, doğal hakim ilkesi gereğince. Dokuz aydır ‘40’a düşecek’ deniyordu, 40’a düştü, iyi mi? Yüzde 2 ihtimal. Yüzde 2,11 ihtimal, denilen mahkemeye düştü.

Mahkemenin bir hakimi, iki üyesi vardı; üç üyesi. Bu mahkemeye yeni üyeler yolladılar ve o istedikleri hakimin yanına üç üye daha koydular. Bugün ikisi buradaydı; mahkemedeydi, kürsüdeydi. Reddi hakim talebi bir… Minareden at beni, in aşağı tut beni. Reddi hakim talebi, özel görevlendirilmiş siyasi başsavcı Akın Gürlek’in özel ayarladığı mahkemeye düştü.

Oraya da iki daha hakim daha konuldu. Onlardan heyet oluşturuldu. Şimdi ne beklersiniz? Herhalde Türkiye siyasi tarihinin en mühim üç - beş davasından biri, değil mi? Demokrat Parti’nin darbeden sonra yargılandığı dava, 12 Mart ya da 12 Eylül’den sonraki yargılamalar. İlk üç davadan biri. Ne ister? Tecrübe ister değil mi? Tecrübe ister. Bugün kürsüdeki hakimin birinci sınıfa ayrılmak için 10 yılı geçmiş olması lazım. Neyle geçiyor? Avukatlıkta yaptığı sürenin üçte ikisi sayılarak geçiyor. Bu kadar tecrübesiz bir hakim. Diğer ikisi 2024 Mayıs’ta kura çekmişler.