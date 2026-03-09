İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri kapsamında bugün İskele AKM’de tiyatrocu İzel Seylani çocuklarla buluştu.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, "Karagöz Yaban Rüyası" gölge oyunu, İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim gören çocuklar için sahnelendi.

İzel Seylani’nin yanı sıra Hüseyin Kasapoğlu yer aldığı gölge oyunu, yarın da bölge çocukları için sahnelenecek.

Zülfü Livaneli söyleşisi ile 6 Mart Cuma günü başlayan İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri'nin, 31 Mart tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.