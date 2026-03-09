“Savaşın çıktığı gün köy ziyaretlerini bırakıp olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı yaptık”

Başbakan Ünal Üstel, muhalefetle hükümetin fikirlerinin ayrı olabileceğini, bunu saygıyla karşıladığını fakat özel bir süreçten geçildiğini, eleştirilerin halkın birliğini ve beraberliğini bozmadan yapılması gerektiğini söyledi.

Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada İsrail’e yapılan saldırı sonrası başlayan savaşa değinen Üstel, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Orta Doğu’da devam eden savaşla ilgili uzun zaman önce çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmaları da olası bir savaş sırasında halkımızın sıkıntı çekmemesi için yaptık. Savaşın çıktığı gün de köy ziyaretlerini bırakıp olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı yaptık. Bundan sonraki dönemde de Bakanlar Kurulu iki günde bir toplanıp süreç değerlendirmesi yapacak.”

Üstel, rekor seviyesindeki akaryakıt zammıyla ilgili de konuştu. savaş başladığında 60 dolar seviyelerinde olan brent petrolün bugün 103 dolara kadar yükseldiğini dile getiren Üstel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu zamların halkımıza ve iç piyasaya yansımaması için Fiyat İstikrar Fonu’nu (FİF) kontrol altında tuttuk. Ülkemizde bugün benzinin litre fiyatı 52 TL, Euro Diesel ise 49,75 TL’dir. Euro Diesel Türkiye’de 65 TL, Güney’de ise 75 TL’dir. Biz de bu doğrultuda dengeleri korumaya çalışıyoruz. Yeterli yakıtımızın olması için de uğraşıyoruz. Hedefimiz stoklardaki birikimimizi 3 aya yetecek şekilde artırabilmektir. Bir taraftan da tedarikçilerle gıda stoklarının çalışmasını da yapıyoruz.”